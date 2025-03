Švicarska biatlonca Aita Gasparin in Nicklas Hartweg sta zmagovalca tekme mešanih parov za svetovni pokal na Pokljuki. Slovenska tekmovalca Lena Repinc in Jakov Fak, ta se je danes po tekmi poslovil od domačih navijačev, sta osvojila osmo mesto.

Tekma, ki velja za tisto, na kateri ima streljanje največji vpliv na končni razplet, se za slovenski tabor ni začela povsem po pričakovanjih. Mlada Lena Repinc je popravljala kar tri strele, preden je podrla vseh deset tarč in Jakovu Faku predala kot 11.

Fak je navijače spet prepričal s hitrim tekom in strelsko ničlo slovenski par popeljal kar šest mest višje. Lena Repinc pa danes ni imela svojega strelskega dne in po novih štirih popravah se je vrstni red vnovič dodobra spremenil, slovenski par pa je zdrsnil na 12. mesto.

Lena Repinc Foto: Aleš Fevžer

V zadnji predaji je Švicar ostal najbolj zbran

V boju za zmago se je po prvi četrtini začel oblikovati dvoboj med Švicarjema Nicklasom Hartwegom in Aito Gasparin ter Švedoma Johanno Skottheim in Jesperjem Nelinom. Nemčija, Avstrija, Francija in Finska pa so čakali na svojo priložnost.

Švicar je v zadnji predaji ostal najbolj zbran in se že po streljanju leže otresel Šveda, 100-odstoten pa je bil tudi Nemec Justus Strelow, ki je šel po streljanju stoje v zadnji krog z drugega mesta. V ozadju pa so napadali Šved Nelin, Francoz Emilien Jacquelin in Finec Tero Seppälä. Nemec je popolnoma popustil, prehiteli so ga Šved, Finec, Francoz in celo Američan Campbell Wright.

Jakov Fak je v zadnji predaji tvegal vse, tokrat preveč in tri poprave na zadnjem streljanju so Slovenije porinile na še vedno visoko osmo mesto, dosegljiva je bila najboljša peterica.

Ob 14.50 bo na sporedu še tekma mešanih štafet, kjer bodo slovenske barve branili Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko.

* Izidi, mešani pari:

1. Švica 40:51,8 (0+7)

(Aita Gasparin, Nicklas Hartweg)

2. Švedska + 9,4 (0+4)

(Johanna Skottheim, Jesper Nelin)

3. Finska 12,1 (0+9)

(Suvi Minkkinen, Tero Seppälä)

4. Francija 19,9 (0+10)

5. ZDA 21,2 (0+6)

6. Nemčija 23,3 (0+8)

7. Avstrija 34,8 (0+7)

8. Slovenija 41,4 (0+10)

(Lena Repinc, Jakov Fak)

