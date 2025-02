Julia Simon je bila tista med favoriziranimi biatlonkami, ki je ob dobrem strelskem učinku najbolje razporedila moči na najdaljši ženski progi. V prvi polovici je bila pred njo rojakinja Justine Braisaz Bouchet, blizu je bila Nemka Franziska Preuss, a sta obe kolajni nato izgubili na zadnjih dveh strelskih postankih.

Francozinja je zgrešila eno tarčo, a v teku naredila potrebno razliko. Srebro je osvojila Švedinja Ella Halvarsson, ki se bo s premiernega SP v karieri v Skandinavijo vrnila s srebrom, kljub 20 zadetim tarčam pa je zaostala 37,8 sekunde. Druga Francozinja Lou Jeanmonnot, ki si je prav tako pristreljala minuto pribitka, je medtem na tretjem mestu zaostala 39,2 sekunde.

Finka Suvi Minkkinen in Ukrajinka Julija Džima na naslednjih mestih sta kljub stoodstotnemu streljanju zaostali 1:15 minute in več.

Polona Klemenčič je bila od naših najboljša. Foto: Reuters

Zelo lepo predstavo je v slovenskem taboru pokazala Polona Klemenčič in z eno napako s puško zasedla 17. mesto, z ničlo bi se borila za osmo mesto. Kljub temu je dosegla drugo najboljšo posamično uvrstitev na SP. Lena Repinc je bila z dvema zgrešenima streloma 32., Anamarija Lampič z osmimi minutami dodatka 71. in Živa Klemenčič s šestimi napakami s puško 79.

"S tekmo sem res zadovoljna. Na progi sicer nisem imela najboljšega občutka. Malce je bilo sreče, da je imela Ana številko pred menoj in če mi je kdo rekel kaj glede tekaškega časa, sem vedela, da je primerljivo, saj je spredaj nekdo resnično hiter. Na strelišču sem naredila to, kar znam. Le pri zadnjem strelu na prvem postanku stoje mi je zmanjkalo zraka. Naredila sem ponovni vdih, a žal zgrešila. Mislim, da sem naredila super rezultat, imela pa sem tudi super smuči. Hvala servisu, saj je to res dober občutek," je bila po tekmi zadovoljna 27-letna Klemenčič.

Anamarija Lampič Foto: SloSki biatlon

"Spet nisem imela sreče. Natrgal se mi je pas za streljanje leže. Tega nisem vedela. Čutila sem, da je nekaj drugače, a sem že zgrešila tri strele in mi je vse skupaj malce padlo dol. Rekla sem si, da nadaljujem za trening. Stoje potem nisem streljala tako slabo. Na drugem postanku leže sem se odločila, da streljam hitro in celo štiri zadela, a na tej tekmi, ko takoj dobiš tri minute pribitka, je konec. Zdaj se je treba pripraviti za štafeto in upati, da se mi morda uspe uvrstiti na tekmo s skupinskim startom," je po tekmi povedala Lampič.

"Od Polone sem pričakoval največ, saj je na strelišču stabilna in v teku konstantna. Veliko sem pričakoval tudi od Lene, a sta jo dva zgrešena strela na začetku oddaljila od res vrhunske uvrstitve. Na koncu pa dva zelo solidna rezultata, oziroma Polonin je zelo v redu, saj je to njen najboljši v sezoni," pa je po tekmi povedal trener Janez Marič.

V sredo bo na sporedu moška posamična tekma na 20 kilometrov z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem.

SP v biatlonu, Lenzerheide, posamično, 15 kilometrov (ž):



1. Julia Simon (Fra) 41:27,7 (1)

2. Ella Halvarsson (Šve) +37,8 (0)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) +39,2 (1)

4. Suvi Minkkinen (Fin) +1:15,3 (0)

5. Julija Džima (Ukr) +1:23,8 (0)

6. Elvira Öberg (Šve) +1:29,8 (1)

7. Tuuli Tomingas (Est) +1:44,8 (1)

8. Maren Kirkeeide (Nor) +1:46,7 (2)

9. Justine Braisaz Bouchet (Fra) +1:52,9 (3)

10. Franziska Preuss (Nem) +1:53,3 (2)

...

17. Polona Klemenčič (Slo) +2:46,8 (1)

32. Lena Repinc (Slo) +4:06,7 (2)

71. Anamarija Lampič (Slo) +7:41,3 (8)

79. Živa Klemenčič (Slo) +9:18,7 (6)

