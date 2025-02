Medtem ko se Boe poslavlja od aktivnega biatlona, pa svet dobiva novi mladi val. Če je bilo srebro Novozelandca Campbella Wrighta, ki nastopa za ZDA, na sobotnem sprintu še veliko presenečenje, je ta danes z vnovičnim srebrom pokazal, da z 22 leti sodi med največje talente biatlona.

Vodilna dvojica je dala tekmecem priložnost na uvodnem streljanju, ko sta oba morala v kazenski krog, Boe je imel dovolj naskoka, da si je lahko privoščil še enega, Američan pa je bil na strelišču nato natančen in vseskozi držal drugo mesto.

Zastopnik mladega rodu je tudi 23-letni Francoz Eric Perrot, ki je kljub eni strelski napaki s 15. mesta napredoval na najnižjo stopničko zmagovalnega odra. V zadnjem krogu je ugnal Norvežana Sturlo Holma Laegreida, ki je startal šest mest pred njim in zadel vseh 20 strelov.

Jakov Fak je bil vseskozi v boju za deseterico. V kazenski krog je moral po tretjem streljanju, vseeno pa bil trdno v skupini, ki se je borila za najboljšo deseterico. V zadnji krog je startal kot šesti, a sta ga prehitela Francoz Quentin Fillon Maillet in Norvežan Endre Stroemsheim, ki pa ga je Fak v fotofinišu na ciljni črti ujel, potem ko tekmec na zadnjih metrih sploh ni več napadal. Slovenska reprezentanca je po koncu vložila pritožbo, ker je na drugem postanku prišlo do zmede in je slovenski tekmovalec zaradi napake drugega biatlonca moral menjati strelsko mesto. V žiriji so ugodili slovenski ekipi in na koncu Faku pripisali enak čas kot Francozu, da sta si delila šesto mesto.

"Enostavno danes nisem bil sposoben teči hitreje"

"Razen ob tisti napaki sem na strelišču danes mesta pridobival, a sem jih nato izgubljal na progi. Enostavno danes nisem bil sposoben teči hitreje. Z nekaj sreče sem na zadnjih mestih eno mesto spet pridobil, saj je vse kazalo, da sem v zadnjem krogu dve mesti izgubil. Zadovoljen sem, ker sem napredoval po sprintu, a želja je vedno napadati prva tri mesta, realnost pa taka, da to vedno ne gre. Ne glede na vse pa se vedno potrudim," je po tekmi za nacionalno televizijo med drugi povedal Fak.

"Z nekaterimi deli tekme sem lahko zelo zadovoljen, a za kaj več od današnje uvrstitve moram počakati na drugo priložnost," je po tekmi še dejal 37-leti Fak, ki mu tudi preostala posamična nastopa na 20 km in na 15 km s skupinskim startom ustrezata, saj bo tam skušal na štirih streljanjih unovčiti izkušnje.

Anton Vidmar s štirimi kazenskimi krogi in Lovro Planko s kar sedmimi sta osvojila 42. in 48. mesto.

Po prostem dnevu se bo prvenstvo nadaljevalo v torek z žensko tekmo na 15 km.