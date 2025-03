Fak tik za deseterico, Boe in Laegreid na finalu z ramo ob rami

Boe, ki se po sezoni poslavlja od biatlona, je dosegel že svojo 91. zmago v karieri in lovi šesto zmago v skupnem seštevku. Položaj si je močno otežil po tekmah prejšnji na Pokljuki, kjer je na prvi tekmi nastopil bolan, naslednji dve pa nato izpustil, kar je Laegreid izkoristil za veliko prednost pred finalom.

Danes sta oba tekmovalca tekmo končala z ničlo na strelišču, največ dela pa sta imela na Holmenkollnu z rojaki, saj so Norvežani osvojili kar prvih pet mest. Tretji je bil Johannes Dale Skjevdal, ki je kazenski krog obiskal enkrat.

Jakov Fak je osvojil 11. mesto. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski tabor je tekmo končal z mešanimi občutki. Jakov Fak, ki bil s puško enkrat nenatančen v stoječem položaju, je osvojil zelo dobro 11. mesto.

Lovro Planko je z obilo sreče po dveh kazenskih krogih kot 58. ujel sobotno zasledovanje. Toni Vidmar na 70. in Miha Dovžan na 92. mestu sta letošnjo sezono že končala.

Popoldan se bodo v sprintu pomerile še biatlonke.

Izidi, moški, sprint (7,5 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:49,5 (0)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 25,7 (0)

3. Johannes Dale Skjevdal (Nor) 36,7 (1)

4. Isak Frey (Nor) 46,6 (1)

5. Vebjörn Serum (Nor) 59,8 (2)

6. Tommasso Giacomel (Ita) 1:01,2 (2)

...

11. Jakov Fak (Slo) 1:24,8 (1)

58. Lovro Planko (Slo) 2:37,1 (2)

70. Anton Vidmar (Slo) 3:11,6 (4)

92. Miha Dovžan (Slo) 4:23,2 (3)

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1146 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1057

3. Eric Perrot (Fra) 825

4. Emilien Jacquelin (Fra) 755

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 747

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 744

...

11. Jakov Fak (Slo) 555

49. Miha Dovžan (Slo) 72

64. Lovro Planko (Slo) 23

73. Anton Vidmar (Slo) 13