Nemka Franziska Preuss je zmagovalka biatlonskega svetovnega pokala 2024/25. Do naslova je na slovitem Holmenkollnu prišla v neposrednem dvoboju s Francozinjo Lou Jeanmonnot v zadnjem krogu, kjer je Francozinja padla, Nemka pa prišla do zmage, s katero je s prvega mesta zrinila tekmico.

Nemka bila vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala vse od 13. decembra lani, v soboto po zasledovalni tekmi pa je vodstvo prevzela Jeanmonnot. Razlika petih točk je napovedovala oster boj na sklepni tekmi sezone. In s pravo športno dramo sta najboljši v sezoni tudi postregli. Vsaka si je privoščila po eno napako na strelišču in v zadnji krog sta odšli skupaj z vedenjem, da bo zmagovalka tekme tudi zmagovalka svetovnega pokala.

Taktiziranje vodilnih je Švedinji Elviri Öberg omogočilo, da se je na 2,5-kilometrskem zadnjem krogu vključila v boj za prvo mesto. A le do zaključka. Kakšnih 500 metrov pred ciljem je Nemka spet napadla, v levem zavoju pa se je Francozinja spotaknila in 31-letni Nemki omogočila pot do zmage brez boja na zaključni ravnini. Po padcu je Francozinjo prehitela še Öberg.

Trenutek, ki je odločil tekmo in določil zmagovalko skupnega seštevka:

😢 Que c'est terrible pour Lou Jeanmonnot !



La Française chute en toute fin de parcours et doit malheureusement se contenter de la 2ème place du classement de la coupe du monde, derrière Franziska Preuss#ChaletClub #Biathlon pic.twitter.com/1ZEET9HBIw — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2025

Na finalu v Oslu je Preuss v petek zmagala z dvema desetinkama naskoka pred Jeanmonnot, v soboto je slavila Francozinja, v nedeljo spet Nemka. Preuss je šesta nemška zmagovalka skupnega seštevka in prva po Lauri Dahlmeier v sezoni 2016/17.

Edina Slovenka na tekmi Anamarija Lampič je strelski nastop odprla z eno napako in šla v smučino kot 20. ter se nato močno popravila. A do konca je skupaj zgrešila kar devet tarč in osvojila 28. mesto. Sezono je končala na 23. mestu.

Ob 15.45 bo še moška zasledovalna tekma, tudi z Jakovom Fakom.