Lena Repinc in Jakov Fak spet šesta

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu je bila danes na sporedu tekma mešanih parov, na kateri sta slovenske barve branila Lena Repinc in Jakov Fak in zasedla šesto mesto. Zmage sta se veselila Julia Simon in Quentin Fillon Maillet iz Francije.

Zanimiva naveza izkušenj in mladosti, Jakov Fak in Lena Repinc, je tako še tretjič v tej zimi na tekmi mešanih parov zasedla šesto mesto. Za zmagovito francosko navezo je danes zaostala 18,7 sekunde. Fak se je tako še tretjič na tem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici udeležil podelitve rož, šesti je bil že na zasledovalni tekmi in včerajšnji 20-kilometrski posamični preizkušnji.

Biatlonce v petek čaka prost dan, v soboto štafetni tekmi in v nedeljo tekmi s skupinskim startom, kjer bosta slovenske barve branila Jakov Fak in Anamarija Lampič.

SP Lenzerheide, mešani pari: Končni vrstni red:

1. Francija (Julia Simon, Quentin Fillon Maillet) 35:25,1/7 poprav

2. Norveška (Ragnhild Femsteinevik, J. T. Boe) + 5,7/15

3. Nemčija (Franziska Preuss, Justus Strelow) 8,3/4

4. Švica (Amy Baserga, Niklas Hartweg) 12,7/10

5. Švedska (Ella Halvarsson, Sebastian Samuelsson) 13,5/7

6. Slovenija (Lena Repinc, Jakov Fak) 18,7/8

7. Italija (Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel) 32,6/6

8. Avstrija (Lisa Theresa Hauser, Simon Eder) 40,2/8/6 + 1 kazenski krog

9. Latvija (Baiba Bendika, Reinars Birkentals) 47,6/7

10. Finska (Suvi Minkkinen, Tero Seppala) 56,6/10

… Potek tekme:

Cilj: Francoski par (Julia Simon in Quentin Fillon Maillet) je osvojil zlato kolajno, za srebrno je Johannes Thingnes Boe v zadnjem krogu prehitel Justusa Strelowa, Nemčiji je tako pripadel bron. Jakov Fak je ciljno črto prečkal na šestem mestu, pred njim sta tekmo končala še Švicar Hartweg in Šved Samuelsson. Osmo streljanje (stoje): Fillon Maillet je prevzel vodstvo, drugi je Strelow, tretje mesto je kljub trem popravam zadržal Boe, natančen pa je bil spet Jakov Fak in se znova prebil na peto mesto. Za četrim Švedom Samuelssonom zaostaja le dobro sekundo. Sedmo streljanje (leže): Za vodstvo sta se merila Justus Strelow in Quentin Fillon Maillet, hitrejši je bil Nemec. Fak je spet za en zgrešen strel potreboval dve popravi in je izgubil eno mesto, s strelišča je odšel kot šesti (+ 31,1). Na tretje mesto se je po zaslugi odličnega Johannesa Thingnesa Boeja prebila štafeta Norveške. Tretja predaja: Jakov Fak je od Lene Repinc prevzel peto mesto in 22,5 sekunde zaostanka za vodilno Nemčijo. Šesto streljanje (stoje): Lena Repinc je bila odlična in tekmo nadaljuje na petem mestu, 22,5 sekunde za vodilno Nemčijo. Druga je Francija in tretja Švedska (Ella Halvarsson), Lisa Theresa Hauser pa je morala celo v kazenski krog in Avstrija je zdrsnila na deveto mesto. Peto streljanje (leže): Repinc je za en zgrešen strel potrebovala dve popravi, Slovenija je spet nekoliko zdrsnila in je zdaj osma. Vodi spet Francija, pred Nemčijo in Avstrijo (Lisa Theresa Hauser). Razlike so še vedno majhne, slovenski dvojec za vodilnim zaostaja le 22 sekund. Druga predaja: Spet je na progi Lena Repinc, Fak ji je predal peto mesto in 14,4 sekunde zaostanka za vodilno Nemčijo. Četrto streljanje (stoje): Fak je bil tokrat natančen, strelišče je zapustil na petem mestu, za štafetami Švice, Nemčije (Justus Strelow), Avstrije in Francije. Tretje streljanje (leže): Jakov Fak je potreboval tri poprave in je zdrsnil na osmo mesto. Vodstvo je prevzela Latvija, za katero zdaj dirka Renards Birkentals. Švica (Niklas Hartweg) je bila druga, Avstrija (Simon Eder) tretja, Francija pa je po dveh popravah Fillona Mailleta zdrsnila na četrto mesto. Foto: Reuters Prva predaja: Lena Repinc je Jakovu Faku predala četrto mesto in 11,3 sekunde zaostanka za vodilno Francijo, za to zdaj tekmuje Quentin Fillon Maillet. Drugo streljanje (stoje): Repinc je bila v drugo stoodstotna in je strelišče zapusatila na četrtem mestu, za Francijo, Finsko (Suvi Minkkinen) in Latvijo (Baiba Bendika). Prvo streljanje (leže): Lena Repinc je z eno popravo strelišče zapustila na 11. mestu, s 17,3 sekunde zaostanka za vodilno Francozinjo Julio Simon. Druga je Nemčija (Franziska Preuss) in tretja Poljska (Joanna Jakiela). Razlike so majhne. Start: Tekma se je začela ob 16.05, za Slovenijo je šla prva v boj Lena Repinc.

