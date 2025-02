Slovenke navdušile na SP, v igri za medaljo vse do zadnjega strelskega nastopa!

Današnji dan je na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Lenzerheideju rezerviran za štafetni preizkušnji. Najprej so bila na delu dekleta. Slovenske barve so zastopale Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič. Po tretji predaji so bile Slovenke na izjemnem drugem mestu, nato pa se je Živi Klemenčič zatresla roka, po streljanju stoje je morala v kazenski krog, tako da je Slovenija izpadla iz boja za stopničke. Slovenke so po vrhunskem nastopu osvojile osmo mesto, svetovne prvakinje pa so z ogromno prednostjo pred tekmicami postale Francozinje.