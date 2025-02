IBU je potrdila razpored gostiteljev svetovnega pokala v štirih sezonah od 2026/2027 do 2029/2030, pri čemer so svetovna prvenstva že potrjena za Otepää (Estonija) leta 2027, Hochfilzen (Avstrija) leta 2028 in Oslo (Norveška) leta 2029, pred olimpijskimi tekmovanji v francoskih Alpah leta 2030.

Prvič v zgodovini bo v sezonah 2026/2027 in 2028/2029 na Pokljuki potekal dvodnevni svetovni pokal ob koncu decembra oziroma na začetku novega leta, ko je zanimanje za zimske športe na vrhuncu.

Zadovoljstvo z novim koledarjem je izrazil tudi generalni sekretar Organizacijskega odbora Pokljuka, Tim Farčnik: "Nov tekmovalni koledar prinaša pomembne spremembe, ki odražajo razvoj biatlona, in veseli smo, da ima Pokljuka v njem osrednje mesto. Pridobitev dveh tekem v obdobju božično-novoletnih praznikov je izjemna priložnost, ki bo pripomogla k še večji prepoznavnosti biatlona in Pokljuke kot prizorišča vrhunskih tekmovanj."

Farčnik je zelo zadovoljen tudi, da je Pokljuka dobila kar tri tekme v štirih sezonah: "To je potrditev, da je Pokljuka eno ključnih prizorišč v svetovnem biatlonu. Ta uspeh je rezultat dolgoletnega truda in dobrega sodelovanja vseh deležnikov, zato se bomo še naprej zavzemali za visoke organizacijske standarde ter nepozabno izkušnjo za športnike in gledalce."

Biatlonci na Pokljuki za novo leto

Termini, ko se bo biatlonska elita ustavila na Pokljuki, so v sezoni 2026/27 od 31. decembra do 3. januarja 2027, v sezoni 2028/29 od 28. do 31. decembra 2028 in nato v sezoni 2029/30 od 11. do 16. decembra 2029.

Z namenom zaščite športnikov in ohranjanja števila tekmovalnih dni bo uvedba pokljuškega dvodnevnega dogodka nadomeščena z izpustom uvodnega tekmovalnega vikenda v novembru v teh dveh sezonah. Prav tako bo ohranjen dvotedenski premor v decembru, kar je bilo usklajeno s športniki in ekipami ter zagotavlja potreben čas za počitek, okrevanje in trening, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Oberhof v poznejšem terminu

Svetovni pokal v Oberhofu bo prestavljen s tradicionalnega termina v prvem tednu januarja na konec februarja oziroma začetek marca, ko naj bi bile vremenske razmere tam bolj ugodne. V sezoni 2028/2029 bo svetovni pokal v Oberhofu sledil neposredno po svetovnem prvenstvu v Oslu, nato pa bo po običajnem poprvenstvenem premoru svetovni pokal odpotoval v ZDA in Kanado.

"Pri oblikovanju koledarja moramo uskladiti potrebe športnikov in ekip ter zagotoviti najboljšo izkušnjo za gledalce in navijače, spoštovati trajnostne zaveze in obvladovati logistične izzive. Prepričani smo, da koledar za obdobje 2026-2030 ponuja pravo kombinacijo tradicionalnih prizorišč in novih dogodkov, kot sta novoletni vikend v Pokljuki ter februarsko/marčevsko gostovanje svetovnega pokala v Oberhofu. Tako bomo lahko sledili snegu in povečali vključenost navijačev," je ob predstavitvi koledarja povedal športni direktor pri IBU Daniel Boehm.