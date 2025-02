Na zadnji ženski tekmi 60. svetovnega prvenstva v biatlonu, ki ga gosti Lenzerheide v Švici, je zlato odličje osvojila Švedinja Elvira Öberg. Na 12,5-kilometrski tekmi s skupinskim štartom je morala le dvakrat v kazenski krog. Vse do zadnjega streljanja je bila v odličnem položaju tudi Anamarija Lampič, a je morala pred zadnjim krogom trikrat v kazenski krog (skupaj šestkrat) in je končala na 16. mestu. Petindvajseta je bila Polona Klemenčič, ki je priložnost na biatlonski formuli ena dobila po odpovedi obolele italijanske tekmovalke Dorothee Wierer.

Anamarija Lampič je bila kljub pomladnim razmeram v Lenzerheideju (temperatura ozračja je presegla osem stopinj Celzija) odlična na progi. Na prvem strelskem postanku je zgrešila dvakrat in se na progo podala s 23. mesta, nato nekaj nadoknadila v smučini, še bolj pa z brezhibnim streljanjem na drugem postanku, po katerem se je prebila na sedmo mesto. Tega je obdržala tudi po tretjem streljanju, čeprav je morala enkrat v kazenski krog, do zadnjega pa se je prebila na šesto mesto, z majhnim zaostankom za najboljšimi in tako v odličnem položaju, da napade tudi odličje. Streljala je torej na vse ali nič in sreča ni bila njena zaveznica, tudi zbranost je bržčas že popustila in Gorenjka je mimo tarč poslala tri strele.

Anamarija Lampič: To je bilo moje najboljše prvenstvo, odkar sem v biatlonu. Foto: Reuters

"To je bilo moje najboljše prvenstvo, odkar sem v biatlonu"

Lampič je tako zdrsnila na 18. mesto, do cilja pridobila še dve in tekmo končala kot 16. "Sem zadovoljna. Vem, da sem bila še višje. Zelo pomembno je, da sem štartala na tej tekmi. To je moj prvi nastop na tekmi s skupinskim štartom na svetovnih prvenstvih. 16. mesto je super rezultat za konec svetovnega prvenstva. To je bilo moje najboljše prvenstvo, odkar sem v biatlonu. Všeč mi je, da napredujem. Na celem SP sem stopnjevala in vidim, da potrebujem tekme, saj s tem dobivam ritem streljanja. Razmere na progi pa so bile resnično težke in vesela sem, da smo bile najprej na vrsti dekleta in fantje šele sledijo," je povedala po tekmi.

Priložnost dočakala tudi Polona Klemenčič

Devet mest slabša je bila Polona Klemenčič, ki je tekmo odprla z enim zgrešenim strelom, bila po drugem strelskem postanku, na katerem je bila brezhibna, že 11., po tretjem morala enkrat v kazenski krog in po zadnjem dvakrat.

"Dve sezoni sta minili od mojega zadnjega nastopa na tekmi s skupinskim štartom. Vesela sem, da sem dobila priložnost nastopa tukaj. Vse ni šlo po načrtih, saj sem na koncu zgrešila še dvakrat, da sem se še bolj mučila. Proga je bila zelo težka, a sem vesela, da sem nastopila na zadnji tekmi svetovnega prvenstva," je za Smučarsko zvezo Slovenije naporno tekmo komentirala Polona Klemenčič.

Kaj pa pravi glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič? "Ne spomnim se, kdaj sta bili nazadnje dve Slovenki na štartu tekme s skupinskim štartom. Vesel sem, da je tako. Ana je slabo začela, a se je vrnila zelo visoko, na koncu pa pustila tri nepokrite. Vseeno je 16. mesto dober rezultat. Polona je v smučini trpela, tudi ona pa si je na koncu privoščila en strel preveč."

Nazadnje sta dve Slovenki nastopili na skupinskem štartu davnega leta 2014.

Elvira Öberg je prišla do prve zlate kolajne na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Zmage se je veselila Elvira Öberg pred Francozinjo Oceane Michelon in Norvežanko Maren Kirkeeide. Za 25-letno Švedinjo je bila to četrta kolajna na svetovnih prvenstvih in prva zlata.

Ob 16.05 bo za konec SP še moška preizkušnja s skupinskim štartom. Na 15 kilometrov dolgo pot se bo od slovenskih predstavnikov podal tudi Jakov Fak, svetovni prvak v tej disciplini pred desetimi leti v Kontiolahtiju.

SP Lenzerheide, skupinski štart, 12,5 km: 1. Elvira Öberg (Šve) 40:32,3 (2)

2. Oceane Michelon (Fra) + 9,4 (3)

3. Maren Kirkeeide (Nor) 16,5 (3)

4. Jeanne Richard (Fra) 23,1 (3)

5. Milena Todorova (Bol) 24,3 (2)

6. Lou Jeanmonnot (Fra) 34,1 (4)

7. Franziska Preuss (Nem) 36,1 (1)

8. Suvi Minkkinen (Fin) 43,4 (2)

9. Tuuli Tomingas (Est) 55,3 (2)

10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 1:04,1 (7)

...

16. Anamarija Lampič (Slo) 1:20,9 (6)

25. Polona Klemenčič (Slo) 2:43,3 (4)

...

