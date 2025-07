Novak: Dosedanja sanacija po ujmah odličen rezultat

Dosedanji sanacijski ukrepi po ujmah avgusta 2023 so glede na obseg škode in zahtevnost del odličen rezultat, je danes dejal minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Dela izvajajo s poudarkom na dolgoročni odpornosti in na podlagi podatkov s terena, je zagotovil. Največjo težavo pri sanaciji predstavlja pomanjkanje delavcev.

Več kot 7.350 posameznikom so po ujmah izplačali skupno 35,7 milijona evrov za obnovo domov, izplačali pa so tudi 65 milijonov evrov izredne denarne pomoči. V obravnavi je več kot pet tisoč vlog fizičnih oseb in podjetij za končno obnovo in sanacijo objektov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ob drugi obletnici poplav povedal minister. "To je odličen rezultat za to obdobje," je poudaril.

S petletno sanacijo, ki so jo začeli lani, bodo začasne ukrepe nadomestile trajne rešitve, odporne na podnebne spremembe, je navedel. Zanjo je vlada zagotovila 2,3 milijarde evrov, od tega 1,3 milijarde evrov za urejanje vodotokov in 800 milijonov evrov za občinsko infrastrukturo.

Občine so s pomočjo ministrstva sprejele 17 novih prostorskih aktov

Kot je povedal direktor urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda, je več kot polovica upravičencev že prejela vsa potrebna sredstva za obnovo. "S predplačili občinam v skupni višini 218 milijonov evrov smo omogočili neprekinjeno izvajanje obnove po zaključenih interventnih ukrepih," je dejal.

Občine so s pomočjo ministrstva sprejele 17 novih prostorskih aktov, ki bodo omogočili gradnjo novih stanovanjskih objektov za najhuje prizadete v ujmah, je povedal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek. Vsi ti akti so bili po njegovih besedah sprejeti v manj kot enem letu.

Državna sekretarka na ministrstvu Lidija Kegljevič Zagorc je zagotovila, da so pristojne službe stalno na terenu in ukrepe oblikujejo na podlagi tam pridobljenih informacij. "Na podlagi vseh teh informacij ugotavljamo, da ozko grlo pri izvajanju sanacijskih programov niso administrativne ovire, kot se velikokrat navaja v javnosti, temveč omejeni kadrovski viri na vseh ravneh," je povedala.