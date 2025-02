Sedeminpetdesetletni Uroš Velepec je sam zaprosil za razrešitev s položaja, so pojasnili pri nemški smučarski zvezi in dodali, da bo Velepca nasledil 39-letni Tobias Reiter. Ta je nazadnje skrbel za nemško vrsto v drugorazrednem pokalu Mednarodne biatlonske zveze Ibu. Med letoma 2014 in 2018 je delal kot trener te discipline za ženske.

Velepec je mesto glavnega trenerja v nemški vrsti, ki se zadnja leta sooča z zanje preslabimi izidi v moškem delu, prevzel leta 2023 od Marka Kirchnerja.