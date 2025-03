Brata Boe zadnjič skupaj v štafeti, Slovenci po polovici tekme celo v boju za stopničke

V Novem Mestu na Češkem so biatlonci danes opravili s še zadnjo štafetno tekmo sezone 2024/25. To je bila tudi zadnja tekma, na kateri sta norveška brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe nastopila skupaj, saj po sezoni zaključujeta imenitni karieri. Norveški kvartet je danes osvojil drugo mesto, za zmagovito štafeto Francije, precej dobro pa so se odrezali tudi Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko. Bili so osmi, čeprav jim je po polovici tekme kazalo še veliko bolje.

Prvi član slovenske štafete Miha Dovžan je na prvem strelskem postanku dvakrat popravljal in strelišče zapustil na 12. mestu, v drugo je imel še dve popravi in Jakovu Faku predal deseto mesto. Na prvi predaji so vodili Norvežani, pred Francozi in Čehi.

Najbolj izkušen član slovenske reprezentance se je na strelišču odrezal imenitno, bil je brezhiben in napredoval na odlično peto mesto po obeh strelskih nastopih, nato pa v svojem zadnjem krogu na progi pridobil še eno mesto in Antonu Vidmarju predal četrto pozicijo. Norveška štafeta je ostala vodilna, Francija druga, na tretje mesto pa se je prebila Italija.

Vidmar je z eno popravo na prvem strelskem postanku zadržal četrto mesto, Norvežan Sturla Holm Laegreid pa je z dvema prvo mesto predal Fabienu Claudu in Franciji. Tretji so bili Italijani, Sloveniji pa se je nevarno približala Nemčija z Johannesom Kühnom. Vidmar je nato na progi zdrsnil na peto mesto, na drugem strelskem postanku pa je v zahtevnih vetrovnih razmerah pridelal dva kazenska kroga, le enega manj od Nemca Kühna in Slovenija je zdrsnila na šesto mesto, za vodilno Francijo, Norveško, Italijo, pa tudi Švico in Ukrajino.

Zadnji član slovenske vrste Lovro Planko je od kolega, ki je na progi še nekaj izgubil, prejel osmo mesto, pred Vidmarjem sta predala še člana avstrijske in nemške štafete. Na sedmem streljanju je v ospredju Johannes Thingnes Boe z rafalnim in natančnim streljanjem Norveško spet popeljal pred Francijo, za katero je tekmoval prav tako natančni Quentin Fillon Maillet. Italijan Didier Bionaz je z dvema kazenskima krogoma Italijo s tretjega spravil na sedmo mesto, tik pred Slovenijo, za katero je Planko prvič streljal hitro in natančno.

Na zadnjem streljanju je Fillon Maillet opravil odlično, J. T. Boe pa je moral v kazenski krog in vprašanje zmagovalca je bilo odločeno. Dmytro Pidrušni je Ukrajino povzdignil na tretje mesto, medtem ko je moral Planko še v kazenski krog in je zadržal osmo mesto, za štafetami Francije, Norveške, Ukrajine, Nemčije, Avstrije, Italije in Švice.

Francozi so zmagali z 1:26,6 prednosti pred Norvežani, Ukrajinci so navdušili s tretjim mestom (+ 2:45,4), četrta je bila Nemčija (2:57,1), peta Avstrija (4:07,2), šesta Italija (4:28,8), sedma Švedska (4:42,7) in osma Slovenija s 4:47,8 zaostanka za zmagovalci.

