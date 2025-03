V Novem Mestu v štafeti še druga francoska zmaga

Biatlonci so s štafetnima preizkušnjama končali nastope na postaji svetovnega pokala v češkem Novem Mestu. Zadnjo tekmo, žensko štafetno preizkušnjo, so dobile Francozinje, ki so tako dopolnile popoldanski uspeh rojakov. Slovenke v štafeti niso nastopile.

Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so brez zgrešenega strela in s petimi popravami slavile s 25 sekundami naskoka pred Norvežankami, tretje so bile Nemke s 47 sekundami zaostanka.

Biatlonci bodo zdaj tekmovanja v svetovnem pokalu nadaljevali v Sloveniji, karavana se seli na Pokljuko, kjer bodo tekme na vrsti v prihajajočem tednu. Do konca sezone pa bo nato na sporedu le še finale v Oslu med 21. in 23. marcem.

Izidi, ženske, 4 x 6 km: 1. Francija 1;11:11,1 (0+5)

(Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon)

2. Norveška + 25,1 (0+11)

(Karoline Offigstad Knotten, Ingir Landmark Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik, Maren Kirkeeide)

3. Nemčija 47,6 (0+11)

(Johanna Puff, Julia Tannheimer, Sophia Schneider, Selina Grotian)

4. Švica 1:36,3 (0+8)

5. Avstrija 2:29,4 (1+10)

6. Švedska 2:34,9 (2+15)

