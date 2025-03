Anamarija Lampič: To me je danes najbolj skrbelo že pred startom

Svetovni biatlonski pokal na Pokljuki se je danes končal z tekmo mešanih štafet, na kateri je slovenski kvartet Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko zasedel deseto mesto. Lampič, ki je včeraj na skupinskem startu zadela 19 od dvajsetih tarč in stopila na oder za zmagovalke, je danes streljala veliko slabše in morala kar trikrat v kazenski krog. "To me je danes najbolj skrbelo že pred startom," je priznala po tekmi.

Polona Klemenčič je šla prva na progo in svoj nastop opravila brezhibno, ter Anamariji Lampič predala izvrstno tretje mesto. "V prvem krogu sem držala stik s tekmicami, potem ustrelila ničlo leže, pa se nato nisem zagnala za najboljšimi, ker sem vedela, da bi tako lahko prišlo do napak pri streljanju stoje. Vesela sem tiste ničle stoje, morda sem malo dlje čakala do prvega strela in potem do drugega, ampak sem res vesela, da sem se zbrala in naredila eno res dobro tekmo," je bila s svojim nastopom zadovoljna Klemenčič.

Polona Klemenčič: Res vesela, da sem se zbrala in naredila eno res dobro tekmo. Foto: Aleš Fevžer

Po izjemni soboti Anamarija Lampič ni mogla spati

A ravno, ko je v cilju dajala izjave za medije, se je na drugem strelskem postanku ustavila njena kolegica Anamarija Lampič in doživela manjšo katastrofo, po kateri je morala trikrat v kazenski krog. "Ani se je roka malo zatresla, vemo, da je stoje težje. Se zgodi," je skomignila Polona Klemenčič.

Anamarija Lampič nam je kmalu zatem pojasnila, kaj se je zgodilo. "To me je danes najbolj skrbelo že pred startom, ker sem čutila, da sem zelo utrujena. Res mi manjka energije," je dejala, pa nadaljevala: "Včeraj je bilo tako emocionalno, da sem šla res pozno spati, pa potem sploh nisem mogla zaspati, bila sem pod vplivom adrenalina in sem tudi vstala pred šesto uro zjutraj, Zagotovo se mi je danes poznal dolg včerajšnji dan, ko sem bila na nogah od dvanajstih do devetih zvečer, ob vseh obveznostih, biti ob domačih, spremljati Jakovo tekmo … Danes sem pred startom pojedla nekaj kock sladkorja, da bi prišlo čim prej v kri, da bi dobila nekaj dodatne energije in do streljanja leže je šlo vse super, nato pa je prišel ta težak del. Drugega kroga sem se lotila pravilno, na strelišču pa sem že, ko sem se postavila na podlago videla, da se tresem v roke, noge in celo telo. Še dobro, da sem dva strela zadela in šla le trikrat v kazenski krog. Žal mi je za Polono, ki je res dobro opravila tekmo. Ampak tako pač je, vemo, da nisem še tako zanesljiva strelka, da bi idealno opravila z vsemi tekmami v koncu tedna, ampak nič zato. Tudi takšne tekme morajo biti in zagotovo bodo tudi v prihodnosti."

"Danes sem pred startom pojedla nekaj kock sladkorja, da bi prišlo čim prej v kri, da bi dobila nekaj dodatne energije." Foto: Aleš Fevžer

Zaradi sobotnih stopničk ji bo Pokljuka 2025 vseeno ostala v prelepem spominu, še pravi. "Da, včerajšnji dan bo ostal dobro zasidran v mojem spominu. Bilo je odlično, tako tekaško kot strelsko, mislim, da lahko ciljam tudi na visoka mesta, ampak mora se vse poklopiti. Nisem ostrostrelka, ki bi lahko na vrhunske uvrstitve ciljala na vsaki tekmi, vsak dan. Je treba graditi postopoma in se osredotočiti na posamezne tekme."

Le delno zadovoljna s prikazanim, pa hvaležna navijačem

Moški del štafete je nato nekoliko popravil uvrstitev, a Slovenije višje od desetega mesta ni mogel spraviti. Tudi Toni Vidmar s svojim nastopom ni bil povsem zadovoljen. "Verjamem, da bi moral iztržiti več, predvsem na domačem strelišču. Tri poprave so bile enostavno preveč. Ampak, ok. Sezona se nekako zaključuje navzgor," je dejal. S Pokljuke vseeno odnaša svoj najboljši posamični izid v sezoni, 31. mesto s četrtkove skrajšane posamične tekme. "Moja sezona ni šla ravno po načrtu, bila je zelo težka, skoraj bolj psihično kot fizično, zadovoljen sem s tistim posamičnim rezultatom, danes sem hotel iztržiti več, ampak je bilo nekaj nezbranosti. Vse to so dobre izkušnje za naprej."

Anton Vidmar: Moja sezona ni šla ravno po načrtu, bila je zelo težka, skoraj bolj psihično kot fizično. Foto: Aleš Fevžer

Zadnji je šel na progo Lovro Planko, ki pa v nasprotju z reprezentančnim kolegom Vidmarjem ni bil tako razočaran. "Tako dobro nam v mešani štafeti letos še ni šlo, mislim, da smo naredili nekaj prav. Sam sem tekmoval solidno, želel bi si kakšno popravo manj na streljanju, v zadnjem krogu sem uspel narediti nekaj sekund prednosti pred Poljakom, želel sem si tudi pozdraviti navijače, ki so na Pokljuko prišli kljub slabemu vremenu. Ta podpora mi pomeni veliko in res sem užival."

Lovro Planko: Želel sem si tudi pozdraviti navijače, ki so na Pokljuko prišli kljub slabemu vremenu. Ta podpora mi pomeni veliko in res sem užival. Foto: Aleš Fevžer

Janez Marič poškodovan

Ta sezona biatlonskega svetovnega pokala se bo končala v Oslu naslednji teden. Slovenska reprezentanca tja potuje že v torek, a brez glavnega trenerja Janeza Mariča. Tega smo pogrešali tudi na Pokljuki. Razlog za to pa je, da se pred pokljuškimi tekmami doma doživel nesrečo, se pred domači hišo precej grdo poškodoval in že zaključil sezono, če lahko tako rečemo. "Imel sem precej sreče v nesreči, zdravniki so mi povedali, da bi bilo lahko veliko huje," nam je povedal, ko smo prek telefona zaželeli čim prejšnje okrevanje. Zdaj mora predvsem počivati.

