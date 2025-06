Po svojem razkritju o istospolni usmerjenosti je povedala, da je končno svobodna in upa, da bo s svojim razkritjem tudi vzor. Finska smučarska tekačica Anni Lindroos je tako naredila pomemben korak v življenju.

"Končno sem svobodna," je v intervjuju dejala Anni Lindroos, ki je svojo skrivnost razkrila že na začetku leta, toda njena zgodba je širši javnosti postala znana šele v juniju. Pravi, da je zdaj končno zadihala.

"Občutek imam, da sem prej živela dve različni življenji. Seveda je moj ožji krog vedel za mojo spolno usmerjenost. Če bi me kdo vprašal, ali imam dekle, bi rekla da, ampak skoraj vedno so me vprašali le o fantu. Potem sem preprosto odgovorila, da ga nimam."

"Zadnjih pet let sem vseskozi razmišljala in nisem mogla zares živeti svojega življenja. Javno razkritje mi je precej olajšalo zadevo," je povedala 23-letna športnica, ki ji ni bilo lahko priznati v finskih smučarskih krogih, saj naj bi bili ti glede te teme bolj konservativni. "Upam, da bom zdaj lahko nekomu vzor, ​​saj se kaj takšnega v naši tekaški ekipi še ni zgodilo."

Veliko neprespanih noči

Anni je med drugim priznala, da je imela zaradi skrivanja veliko neprespanih noči, kar je vplivalo tudi na njene nastope na tekmah v svetovnem pokalu. Sama pravi, da je imela blokado in da bo s tem razkritjem tudi na športnem področju poskušala narediti preboj.

Preberite še: