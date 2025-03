Za konec sezone prepričljiva zmaga Therese Johaug na kraljevski razdalji

Norveška smučarska tekačica Therese Johaug je prepričljivo zmagala zadnji tekmi svetovnega pokala v tej sezoni v Lahtiju na Finskem. Na 50 km s skupinskim startom je bila edina Slovenka Anja Mandeljc 27. z dvanajstimi minutami in 9,7 sekunde zaostanka.

Drugo mesto je zasedla druga Norvežanka Astrid Oeyre Slind z minuto in 3,3 sekunde zaostanka, tretja je bila trikratna svetovna prvakinja, Švedinja Ebba Andersson, ki je bila skoraj tri minute in pol za Johaug (3:28,1).

Američanka Jessie Diggins, ki je že prejšnji teden osvojila veliki kristalni globus, je bila deveta (6:21,3). Bila je edina, ki je v tej zimi presegla 2000 točk.

Najhitrejša trojica. Foto: Guliverimage

Šestintridesetletna Johaug je tako v velikem slogu prišla do 89. zmage v svetovnem pokalu. To sezono se je vrnila po porodu, njen glavni cilj pa je bil, da osvoji zlato na domačem SP v Trondheimu. Vendar se je morala zadovoljiti z bronom 9. marca v teku na 50 km, kjer se je najbolj nadejala zmage. Osvojila tudi tri srebra v drugih disciplinah.

Johaugova je sicer dejala, da se je vrnila samo v tej sezoni, vendar ni mogoče izključiti, da bo morda nadaljevala do olimpijskih iger v Italiji naslednje leto.

"Čutila sem ogromno željo po maščevanju po nastopu na SP. Bilo je neverjetno dobro, da sem lahko končala sezono z zmago, in to na 50 km. To sem moral odkljukati na svojem seznamu," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala Johaug.

Anja Mandeljc je bila 27. Foto: Guliverimage

Ob 12.45 bo še tekma s skupinskim startom na 50 km klasično, kjer bo med 74 tekači nastopil tudi edini Slovenec Miha Ličef.