Therese Johaug je na prejšnjih igrah v Pekingu 2022 osvojila tri zlata odličja, najboljša je bila na 10, 15 in 30 kilometrov. Kmalu zatem se je poslovila od smučarskega teka zaradi rojstva hčerke. Avgusta lani je pred začetkom minule sezone svetovnega pokala najavila vrnitev, saj je želela nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer na koncu osvojila tri srebrna odličja. Skupno ima v karieri 23 kolajn s svetovnih prvenstev, od tega 14 zlatih.

"Vrnitev v ekipo to zimo je bila prava pustolovščina. Čeprav še vedno rada smučam, čutim veliko potrebo, da več časa preživim z družino. Veselim se, da bom iz ozadja na poti do Cortine navijala za norveško ekipo. Želim se zahvaliti vsem, ki so me podpirali med vrnitvijo," je Norvežanka zapisala na Instagramu.