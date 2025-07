Izraelski premier Benjamin Netanjahu je med svojim tretjim letošnjim obiskom Bele hiše povedal, da je predsednika ZDA Donalda Trumpa predlagal za Nobelovo nagrado za mir. Glede možnega premirja med Hamasom in Izraelom pa voditelja zavezniških držav na javnem delu večerje nista povedala nič novega.

Trump je novinarjem izrazil prepričanje, da se zadeve odvijajo v pravo smer in dejal, da si Hamas želi skleniti premirje. "Želijo se srečati in želijo premirje," je dejal Trump.

Predstavniki Izraela in Hamasa so v ponedeljek v Katarju nadaljevali posredna pogajanja o ameriškem predlogu 60-dnevnega premirja v Gazi, med katerim bi Hamas izpustil deset živih talcev in nekaj trupel umrlih talcev v zameno za izpustitev Palestincev iz izraelskega ujetništva, poroča tiskovna agencija AFP.

Netanjahu: To nas ne zanima

Netanjahu je pokazal pismo, ki ga je poslal odboru za podeljevanje Nobelovih nagrad in dejal, da Trump nenehno ustvarja mir po državah in regijah. Glede miru s Palestinci pa ni povedal nič novega. Zatrdil je, da bo imel Izrael vedno varnostni nadzor nad Gazo in ga ne zanima, če bo Palestina država.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je pred srečanjem Trumpa in Netanjahuja dejala, da je predsednikova prioriteta sedaj konec vojne v Gazi in izpustitev talcev Hamasa. Dejala je, da je Izrael sprejel načrt za premirje, kar mora sedaj storiti še Hamas.

Pripadniki Hamasa so med napadom na Izrael oktobra 2023 zajeli 251 talcev, od katerih jih je 49 še vedno v Gazi, od tega sicer 27 mrtvih, trditve izraelske vojske navaja AFP.

Napad na Izrael je zahteval 1.219 življenj, izraelski odgovor, ki se nadaljuje, pa v Gazi 57.523 življenj, navaja AFP.