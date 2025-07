Trump opozarja na bližajoči se carinski rok: Z veseljem sporočam ...

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes odposlal prva pisma, s katerimi namerava trgovinske partnerice opomniti na bližajoči se rok 9. julij, ki ga je določil za sklenitev trgovinskih sporazumov. Že v nedeljo jih je finančni minister Scott Bessent opozoril, da se bodo carine s 1. avgustom vrnile na visoke ravni, če sporazumov ne bodo sklenile. Evropska komisija si prizadeva, da bi dogovor z ZDA o carinah dosegli do srede, so poudarili v Bruslju, potem ko so iz Washingtona sporočili, da bodo višje carine začele veljati avgusta, če ne bo sporazumov z drugimi državami in EU. Dodali so, da so pretekli teden dosegli napredek, v nedeljo pa sta govorila predsednik ZDA in predsednica komisije.