Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Washingtonu gostil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. To bo tretji Netanjahujev obisk od Trumpove vrnitve v Belo hišo, ameriški predsednik pa ga bo, kot je napovedal pred dnevi, pozval h končanju vojne v Gazi.

Trump je v petek izrazil, da je optimističen glede možnosti za skorajšnje premirje v Gazi, potem ko se je Hamas pozitivno odzval na predlog posredniških držav Egipta, Katarja in ZDA, ki predvideva prekinitev ognja za najmanj 60 dni, postopno izpustitev desetih izraelskih talcev in vrnitev posmrtnih ostankov mrtvih talcev.

Hamas je izrazil pripravljenost na takojšnja pogajanja, a vztrajal pri dodatnih pojasnilih glede premirja po začetnem 60-dnevnem obdobju, umika izraelskih vojakov iz Gaze in neoviranega dostopa humanitarne pomoči do zaprtega obalnega območja.

Netanjahu: Zahteve Hamasa so za nas nesprejemljive

Netanjahu je v soboto sporočil, da so spremembe predloga sporazuma o premirju, ki jih zahteva Hamas, za Izrael nesprejemljive. Vendar pa je izraelska delegacija v nedeljo kljub temu odpotovala v Doho na nov krog posrednih pogajanj med Izraelom in Hamasom. Ta so se sinoči po poročanju AFP, ki se je skliceval na palestinske vire, tudi že začela.

Kaj bo storil Trump?

Trump je minuli teden napovedal, da namerava med obiskom Netanjahuja pritisniti nanj, da sprejme prekinitev ognja v Gazi, in dodal, da bo glede tega zavzel "zelo ostro" stališče, poročajo agencije.

Med obiskom v Washingtonu se bo Netanjahu med drugim srečal tudi z ameriškim podpredsednikom J. D. Vanceom, državnim sekretarjem Marcom Rubiom, obrambnim ministrom Petom Hegsethom in posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom.

Zadnje premirje v Gazi je začelo veljati 19. januarja in je kljub izraelskim kršitvam zdržalo do 18. marca, ko je izraelska vojska ponovno okrepila smrtonosne napade. Že pred tem je ustavila dobavo pomoči v razdejano enklavo, kjer vlada katastrofalno pomanjkanje.