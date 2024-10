Kdo bo prejemnik Nobelove nagrade za literaturo? Možnosti je veliko.

V tednu razglasitve Nobelovih nagrad je danes nastopil čas za letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za literaturo. Švedska akademija ga bo po tradiciji razglasila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici. Ime ostaja skrivnost do zadnjega, ugibanj pa je veliko. Med možnimi prejemniki se omenjajo Can Xue, Haruki Murakami in Margaret Atwood.

Kitajska avantgardna avtorica Can Xue ter pisatelja Haruki Murakami z Japonske in Margaret Atwood iz Kanade, ki se že nekaj let omenjata kot favorita za najbolj prestižno literarno nagrado na svetu, so se letos znašli na vrhu stavnic skupaj z argentinskim pisateljem Cesarjem Airo, avstralskim romanopiscem Geraldom Murnanejem in ameriškim romanopiscem Thomasom Pynchonom.

Največ ljudi stavi na Can Xue, ki je na samem vrhu že drugo leto zapored. Veliko zanimanja je tudi za Murnana in Airo, vendar pa je vse še odprto, je stanje na stavnici Ladbrokes za Guardian komentiral Alex Apati.

Kdo bo dejansko prejel nagrado, bo znano šele, ko bo tajnik akademije Mats Malm v stavbi v starem mestnem delu Stockholma prebral ime. Švedska akademija lahko ob tem tudi preseneti.

Lani jo je prejel norveški pisatelj Jon Fosse

Za nagrado lahko literate nominirajo člani Švedske akademije in drugih akademij, ustanov oziroma društev po svetu, ki imajo enakovredno funkcijo, profesorji književnosti in jezikovnih predmetov na univerzah in visokih šolah, pretekli dobitniki nagrade ter predsedniki pisateljskih organizacij, ki delujejo kot predstavniki literature in leposlovja v svojih državah. Nominacija ne sme biti javno objavljena, seznam nominirancev pa ostane skrivnost 50 let.

Lani je nagrado prejel norveški pisatelj Jon Fosse. Po tradiciji jo bodo podelili 10. decembra, ko bo prejemnik ali prejemnica poleg medalje dobil oziroma dobila še 11 milijonov švedskih kron, kar je skoraj milijon evrov.