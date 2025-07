Preživela je genocid: Očeta mi ne more vrniti nihče, nobena sodba

Sama na mezarju

Dan pred današnjo 30-obletnico srebreniškega genocida je bilo mezarje, muslimansko pokopališče v spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici, skoraj povsem prazno. Pol desetih dopoldan in nepregledna množica enakih nagrobnikov. Med njimi smo srečali Samijo. "Rada pridem, ko ni veliko ljudi. Molim. Tu sem, da se ne pozabi in da se to, kar se je zgodilo meni, ne bi zgodilo nikomur," nam je povedala. V času genocida je bila 22-letna mama sina Adema. Star je bil leto in pol.

Pol desetih dopoldan in nepregledna množica enakih nagrobnikov. Med njimi smo srečali Samijo. Foto: Ana Kovač "To je bilo zaščiteno območje, upali smo, da bomo na varnem, da nas bodo zaščitile modre čelade Združenih narodov in prav zato smo prišli sem, ker so verjeli smo, da se nam ne bo nič zgodilo. Od tega potem ni bilo nič," pravi Samija.

Srebrenico so aprila 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale maloštevilne nizozemske modre čelade. Tja se je zato zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov. Sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića so kljub temu julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, vanjo pa so vkorakale 11. julija.

Ob 30-obletnici genocida se je vrnila na pokopališče, kjer je bilo nekoč polje. Njena družina se je zatekla v bližnjo hišo. Od vseh objektov je bila ta hiša najbližje zdajšnjemu pokopališču.

Družina Samije se je zatekla v hišo, ki je bila od vseh objektov najbližje zdajšnjemu pokopališču. Foto: Ana Kovač

Vzeli so ji otroke

Razmere v enklavi opisuje kot kaotične. "V nekem trenutku so začeli vpiti, da je prišel prevoz. Nismo vedeli, kam naj bi šli, nihče nam ni nič razložil. Ob prihodu avtobusov in tovornjakov so ljudje hodili eden čez drugega." Nato začeli so ločevati otroke oziroma dečke od žensk. "Pred menoj je bilo moja soseda, imela je dva sina, 12 in 14 let. Govorila je, ne odpeljite jih, majhni so, otroci so. Lagali so, da se bodo srečali kasneje."

Samija preživlja težke dni, travme se vračajo skoraj vsak dan. Foto: Ana Kovač

Izgubila je zavest

S sinom in taščo se je Samija nekako prebila skozi gnečo, uspeli so skočiti na tovornjak, ki je bil prepoln ljudi. "Izgubila sem zavest, nato mi je nekdo dal neko tableto, da sem se zavedla. Pozneje smo morali zapustiti tovornjak in dolgo hodili peš." Uspeli so se prebiti do ozemlja pod nadzorom Bošnjakov.

Padli so v zasedo

Njen oče Hasan, ki se je kot tisoči moških in dečkov prebijal skozi gozdove, golgote ni preživel. Umrl na poti. "Brat mi je povedal, da so padli v zasedo, vsi so se razbežali in takrat sta se ločila." Pozneje so našli očetove kosti, takrat 15-letni brat pa je preživel.

Samijin oče Hasan, ki se je kot tisoči moških in dečkov prebijal skozi gozdove, golgote ni preživel. Foto: Ana Kovač

Nekaj gramov soli

A trpljenje je trajalo že mesece pred padcem oblegane Srebrenice. "Skoraj ničesar nismo imeli. Ogromno ljudi je bilo, tu in tam so nam poslali kakšen konvoj s hrano, a vsak je dobil le nekaj gramov soli in moko."

Kakšno je bilo življenje pred vojno? Si je Samija kdaj predstavljala, da bi se lahko zgodila takšna tragedija? "Nikoli. Tudi ko se je v Zvorniku že streljajo, smo mi, ki smo takrat živeli v bližinjih Milićih, govorili, da tega pri nas ne bo.

"Delaš na vasi, boriš se za preživetlje ... Nikoli si nismo mislili, da bo vojna. Jedli in pili smo skupaj, se družili, delali smo skupaj. Ljudi je skregala politika. Po Srebrenici nikomur več ne verjamem, ne govorim samo o Srbih, nikomer v svetu več ne verjamem. Kako je mogoče, da je v dvnevu, dveh, umrlo toliko ljudi in da nihče ni storil ničesar? Žalostno. Ni pošteno," pravi Samija, ki zdaj živi v Sarajevu.

"Nikoli se ne bodo vrnili tisti časi pred vojno. A ne samo pri nas, vse se je zrušilo, svet je postal čuden." Foto: Ana Kovač

Svet je postal čuden

Je kaj upanja za spravo? "Težko. Ljudje sicer morajo živeti naprej, toda vse je slabo, 30 let je minilo, vse je še vedno razdeljeno. Nikoli se ne bodo vrnili tisti časi pred vojno. A ne samo pri nas, vse se je zrušilo, svet je postal čuden."

Tudi za sina Adema, ki ima zdaj že več kot 30 let, Samija ne vidi prave prihodnosti. Nekako se znajde, pravi. Ima še 27-letno hčerko in 22-letnega sina.

Ljudje so še naprej zli

Kako glede na obsodbe na haaškem sodišču? "Nič mi ne pomenijo, mojega očeta in njegovo ljubezen mi ne more vrniti nihče. Ni tega denarja, nič ne pomaga. Ljudje so še naprej zli, kljub obsodbam. Srebrenica se ni zgodila zelo dolgo nazaj, zdaj imamo Gazo. Vse življenje se boriš, gradiš, ustvarjaš dom, potem pa v trenutku ostaneš brez vsega."

"Vse življenje se boriš, gradiš, ustvarjaš dom, potem pa v trenutku ostaneš brez vsega." Foto: Ana Kovač