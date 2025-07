Je to zgodba, ki bo končala morijo v Gazi?

Množice izčrpanih čakajočih na hrano. Kaos razdeljevanja pomoči organizacije, ki ni humanitarna organizacija. In potem še vsakodnevno obstreljevanje teh istih čakajočih. V Gazi so našteli stotine mrtvih Palestincev, ki so že mesece na robu preživetja. Ko se je vsakokrat znova zdelo, da je bilo doseženo dno nehumanosti, je pred tednom dni odjeknila zgodba, ki še vedno odmeva. Najstarejši izraelski časnik Haaretz je objavil pričevanja vojakov, da so jim nadrejeni zaukazali streljati na čakajoče Palestince, čeprav niso predstavljali nobene nevarnosti. "To je polje smrti. Ko sem bil na dolžnosti, je bilo vsak dan ubitih do pet ljudi," časopis citira enega od izraelskih vojakov. Članku Haaretza je sledil plaz objav drugih medijev o pobijanju nedolžnih civilistov.

"Naš način komunikacije je streljanje"

"Obravnavali smo jih kot sovražno silo. Brez ukrepov za obvladovanje množic, brez uporabe solzivca, zgolj streljanje z vsemi sredstvi – mitraljezi, ročnimi granatami, minometi. Ko se središče odpre, se streljanje ustavi in ljudje vedo, da se mu lahko približajo. Naš način komunikacije je streljanje."

Kaos, ker hrano delijo le eno uro

Tako je neimenovani vojak izraelske vojske opisal dogajanje v bližini središč za razdeljevanje pomoči. Tam že nekaj tednov vlada kaos, med drugim zato, ker so ob množici lačnih središča ponavadi odprta le uro na dan. Haaretz, cenjen izraelski časopis levoliberalne usmeritve, je od majskega odprtja štirih središč zabeležil 19 strelskih incidentov.

Tek za hrano je postal nočna mora izstradanih Palestincev v Gazi. Foto: Reuters

Vojak je še povedal, da začnejo opozorilno streljati zgodaj zjutraj in da niti v enem primeru ni bilo odpora. "Ni sovražnika, ni orožja." Novinarji izraelskega časnika so se sicer pogovarjali z več vojaki in tudi častniki, ki so opisali dogajanje v zadnjem mesecu.

Humanitarci zgolj po imenu

Pomoč sestradanim Palestincem razdeljuje februarja ustanovljena zasebna Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) s sedežem v ZDA, ki ima blagoslov izraelske vlade. Za varnost v bližini središč so zadolžene tudi zasebne varnostne službe, dogajanje pa z razdalje nekaj sto metrov nadzoruje izraelska vojska.

Več kot 130 dobrodelnih in drugih nevladnih organizacij je pred dnevi pozvalo k umiku GHF, saj je bilo do takrat ubitih že več kot 500 na hrano čakajočih Palestincev. Organizacija je tarča kritik Združenih narodov, ker politizira razdeljevanje pomoči, številne humanitarne organizacije pa trdijo, da GHF služi kot krinka Izraelu za uresničevanje ciljev, katerih namen je razselitev Palestincev iz Gaze.

Premier Benjamin Netanjahu je pisanje Haaretza označil za blatenje izraelske vojske, ki je "najmoralnejša vojska na svetu". Foto: Guliverimage

Navedbe Haaretza sta poleg vodstva izraelske vojske ostro zavrnila tudi premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac, češ da gre za blatenje izraelske vojske, ki je "najmoralnejša vojska na svetu". Po drugi strani je po navedbah izraelskega časnika generalni vojaški pravobranilec sprožil preiskavo, ali bi lahko šlo pri omenjenih incidentih za kršitve vojnega prava.

Včasih so vsaj rekli, da gre za nesrečni incident

Še ena priča incidentov, neimenovani vojaški rezervist, je za Haaretz povedal, da Gaza, še posebej po vojni z Iranom, nikogar več ne zanima in da je postala prostor s posebnimi pravili. "Izguba človeškega življenja ne pomeni nič. Ni več niti 'nesrečni incident', kot so takšne dogodke poimenovali nekoč."

Častnik s častjo

Haaretz citira še neimenovanega častnika izraelske vojske, ki ocenjuje, da bojne brigade nimajo orodij za ravnanje s civilnim prebivalstvom v vojnem območju. "Streljanje z minometi, da bi odgnali lačne ljudi, ni ne strokovno ne humano. Vem, da so med njimi tudi pripadniki Hamasa, vendar so tam tudi ljudje, ki preprosto želijo prejeti pomoč. Kot država imamo odgovornost, da to omogočimo na varen način."

Častnik je opozoril še na eno težavo središč za razdeljevanje pomoči – njihovo nekonsistentnost. Prebivalci ne vedo, kdaj bo posamezno središče odprto, kar dodatno povečuje pritisk na teh lokacijah in ogroža civiliste.

Bojne brigade nimajo orodij za ravnanje s civilnim prebivalstvom na vojnem območju. "Streljanje z minometi, da bi odgnali lačne ljudi, ni ne strokovno ne humano," je za Haaretz dejal častnik izraelske vojske. Foto: Guliverimage

Zaradi omenjene prakse izraelske vojske bi se lahko zgodil ključni preobrat v svetovnem javnem mnenju glede dogajanja v Gazi. Haaretz je namreč poročal tudi o zaprtem sestanku najvišjih predstavnikov vojaškega pravobranilstva, ki jih skrbi prav to. Ocenjujejo, da se kritike proti Izraelu zaradi ubojev civilistov stopnjujejo.

Če lahko vojska, zakaj ne bi tudi pogodbeniki?

Med drugim tudi zato, ker o incidentih poroča vse več medijev. V petek je ameriška tiskovna agencija Associated Press poročala, da tudi ameriški pogodbeniki, ki na območju Gaze skrbijo za nadzor na točkah za razdeljevanje pomoči fundacije GHF, uporabljajo pravo strelivo in šok granate, medtem ko se lačni Palestinci poskušajo dokopati do hrane. Dva neimenovana pogodbenika sta opozorila, da je varnostno osebje pogosto nekvalificirano, nepreverjeno, močno oboroženo in ima očitno dovoljenje, da počne, kar želi.

Vodja izraelske opozicije Jair Lapid je ocenil, da Izrael nima več nobene koristi od nadaljevanja vojne v Gazi. Foto: Guliverimage

O incidentih je v petek poročal tudi britanski BBC. V izjavi je zdaj že nekdanji pogodbenik, katerega identiteto so zaradi varnosti zakrili, navedel več primerov, ko so njegovi kolegi kljub temu, da ni bilo grožnje, streljali na civiliste. Ko je na to opozoril nadrejene, so ga ignorirali.

Opozorila izraelske opozicije

Izraelska vlada je tudi pod vse večjim pritiskom opozicije. Njen vodja Jair Lapid je pred dnevi ocenil, da Izrael nima več nobene koristi od nadaljevanja vojne v Gazi. "To prinaša le škodo, tako na varnostni kot na politični in gospodarski ravni."

Med najostrejšimi kritiki Izraela je posebna poročevalka Združenih narodov za okupirano palestinsko ozemlje Francesca Albanese, ki govori o gospodarstvu genocida. Foto: Guliverimage

Med najostrejšimi kritiki Izraela je posebna poročevalka Združenih narodov za okupirano palestinsko ozemlje Francesca Albanese, ki je v četrtek države pozvala, naj pretrgajo vse trgovinske in finančne vezi z Izraelom. Pozvala je tudi na popolni embargo na orožje in umik mednarodne podpore "gospodarstvu genocida". Kot je pojasnila, gre za več kot 60 podjetij, ki podpirajo izraelske vojaške operacije v Gazi in judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu.