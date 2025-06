Trump Netanjahuja označil za junaka

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da ZDA "ne bodo dopuščale" nadaljnjega sodnega pregona izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji. Netanjahu se mu je zahvalil za podporo. "Skupaj bomo naredili Bližnji vzhod spet velik!" je zapisal v odzivu na omrežju X. Netanjahuja je označil za "vojnega junaka" in zapisal, da bo sodni postopek motil premierja v pogajanjih z Iranom in gibanjem Hamas.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da ZDA "ne bodo dopuščale" nadaljnjega sodnega pregona izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji. Netanjahu se mu je zahvalil za podporo. "Skupaj bomo naredili Bližnji vzhod spet velik!" je zapisal v odzivu na omrežju X.

"ZDA porabijo milijarde dolarjev letno, veliko več kot za katerokoli drugo državo, za zaščito in podporo Izraela. Tega ne bomo dopuščali," je Trump po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal na svoji platformi Truth Social.

Netanjahuja je označil za "vojnega junaka" in zapisal, da bo sodni postopek motil premierja v pogajanjih z Iranom in gibanjem Hamas. "Ta parodija 'pravičnosti' bo ovirala pogajanja tako z Iranom kot Hamasom," je ocenil Trump, čeprav ni jasno, na katera pogajanja z Iranom je mislil. "To je politični lov na čarovnice, zelo podoben lovu na čarovnice, ki sem ga moral sam doživljati," je še dodal.

Sodišče v Izraelu je v petek zavrnilo prošnjo Netanjahuja za preložitev pričanja v sodnem postopku zaradi obtožb korupcije, ki sicer traja od leta 2020. Netanjahujevi odvetniki so se v prošnji za preložitev neuspešno sklicevali na "regionalni in globalni razvoj dogodkov", saj da se mora Netanjahu v luči izraelskih operacij v Gazi in drugod v regiji "popolnoma posvetiti upravljanju najpomembnejših nacionalnih, diplomatskih in varnostnih vprašanj".

Netanjahuju tožilstvo očita, da naj bi skupaj z ženo Saro od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260 tisoč dolarjev luksuznega blaga. S sklepanjem dogovorov naj bi si Netanjahu prav tako prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

Netanjahu je doslej vztrajno zavračal vse obtožbe in zatrjeval, da gre za "lov na čarovnice". Enako je že v sredo v objavi na omrežju Truth Social zapisal tudi Trump in ob tem pozval k ustavitvi postopka ali pomilostitvi izraelskega premierja.

10.06 V izraelskem napadu na zapor Evin v Teheranu umrlo več kot 70 ljudi

V izraelskem napadu na začetku tega tedna na teheranski zapor Evin je bilo po navedbah iranskega sodstva ubitih več kot 70 ljudi. Izraelska vojska je napad izvedla v ponedeljek v okviru 12-dnevnega obstreljevanja z Iranom, ki so ga 13. junija sprožili izraelski napadi s ciljem uničenja iranskega jedrskega programa.

V napadu je bil uničen del upravne stavbe v velikem in močno utrjenem zaporniškem kompleksu, v katerem iranske oblasti po navedbah skupin za človekove pravice zadržujejo politične zapornike in tuje državljane, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah predstavnika iranskega sodstva so med žrtvami napada na Evin administrativno osebje, pazniki, zaporniki in sorodniki zapornikov na obisku, pa tudi ljudje, ki živijo v bližini. Posnetki, ki jih je objavili, kažejo porušene zidove in strope, nagrmadene ruševine in poškodovane površine v ustanovi. Po navedbah iranskega sodstva so bili napadi usmerjeni na zdravstveni center in prostore za obiske v zaporu.

Dan po napadu je iransko sodstvo sporočilo, da je uprava zapora premestila zapornike iz zapora Evin, ni pa navedla njihovega števila ali identitete. Med zaprtimi v Evinu je bila dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi, pa tudi več francoskih državljanov in drugih tujcev.

Izraelske oblasti so napad na Evin opisale kot simboličen udarec iranski vladi. Iranski aktivisti so napad obsodili, saj da ogroža življenja političnih zapornikov. Zapornike naj bi po napadu premestili v druge zapore, kjer so razmere domnevno še slabše, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med ubitimi v izraelskem napadu naj bi bil javni tožilec Ali Ghanatkar, ki je bil delno odgovoren za obsodbo Narges Mohammadi, še poroča dpa.

9.05 Protestniki v Izraelu zahtevali vrnitev talcev iz Gaze

V Tel Avivu se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, ki so izraelsko vlado pozivali k ustavitvi vojne v Gazi in zahtevali, naj doseže izpustitev talcev, ki ostajajo ujeti v palestinski enklavi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Sprejeli ste pogumno odločitev glede Irana. Zdaj pa sprejmite pogumno odločitev, ki bo končala spopade v Gazi in vrnila vse ljudi nazaj," je dejal eden od nekdanjih talcev iz Gaze, potem ko je Izrael nedavno sprožil vojno proti Iranu in nato po posredovanju ZDA privolil v prekinitev ognja.

Sorodniki izraelskih talcev in drugi protestniki so v soboto v Tel Avivu nagovarjali premierja Benjamina Netanjahuja in predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj poskrbita za konec vojne v Gazi in zagotovita varno vrnitev vseh talcev iz Gaze, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Izraelski forum družin talcev in pogrešanih oseb je ocenil, da se je protesta udeležilo 30 tisoč ljudi.

"SKLENITE DOGOVOR GLEDE GAZE. PRIPELJITE TALCE NAZAJ!" je danes na omrežju Truth Social sporočil Trump. Po navedbah izraelskih uradnikov, na katere se sklicuje dpa, sicer ne gre pričakovati preboja v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki so znova zastala.

Izrael kot cilj operacij v Gazi opredeljuje osvoboditev talcev in "razgradnjo režima Hamasa". Po podatkih izraelskih oblasti naj bi bilo v Gazi skupno še približno 50 talcev, od tega le 22 še živih.