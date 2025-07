Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese je po odmevnem obisku v Sloveniji, med katerim so ZDA zoper njo uvedle sankcije, obiskala spominski center v Potočarih, kjer obeležujejo 30. obletnico genocida v Srebrenici. V pogovoru za Siol.net je dejala, da do letošnje obletnice ni imela poguma priti v Potočare in da se kljub sankcijam počuti še močnejšo prav zaradi vprašanja Palestine.

18-letnici se je Srebrenica vtisnila v spomin

Na vprašanje o vzporednicah med Gazo in Srebrenico je dejala, da smo se naučili to, da se iz zgodovine nismo naučili ničesar. "Prvič sem zbrala pogum, da sem prišla sem. Pred 30 leti sem bila stara 18 let in tega dne se zelo jasno spomnim. Ne drži, da nismo vedeli, kaj se dogaja, in ni res, da Zahod ni vedel, kaj se je dogajalo v Srebrenici."

Naj bo to zadnji genocid

Prav zaradi dogodkov v Palestini bi se morali potruditi in soočiti z resnico. "Ker sem tu v Srebrenici, čutim, da lahko še bolj odločno rečem, da ne potrebujemo novih mavzolejev, ne potrebujemo novih pokopališč, ampak to, da naj bo to zadnji genocid v človeški zgodovini in zadnji zločin, ki so ga zagrešili proti palestinskemu ljudstvu."

Francesca Albanse, ki je bila v zadnjih dneh v središču pozornosti svetovne javnosti, je v pogovoru za Siol.net dejala, da do letošnje obletnice ni imela poguma priti v Potočare in da se kljub sankcijam počuti še močnejšo prav zaradi vprašanja Palestine. Foto: Ana Kovač

Albanese zatrjuje, da ne bo nikoli pozabila in da bo podpirala prijatelje, ki so jo povabili v Potočare. "Povedala sem jim – kamorkoli grem od oktobra 2023 naprej, vedno do mene pristopi kakšna ženska iz Bosne in Hercegovine in mi podari cvetje, risbo ali me objame. To je zato, ker je na koncu seme miru posejano povsod. Hkrati pa me begajo fotografije umrlih Srbov med vojno, ki so jih postavili ob cesti na poti od Bratunca k Potočarem. Seveda se je treba pokloniti vsakemu človeku, toda ali je na dan spomina na srebreniški masaker primerno prikazovati te fotografije? Ali pa se je treba soočiti s tem, kar so Srbi storili Bošnjakom? Torej, še enkrat – vrnili smo se tja, kjer smo bili. Nismo se sposobni učiti in zdraviti."

Palestina ji daje moč

V Potočare je prišla šele letos zaradi občutka krivde in sramu. "Danes mi Palestina daje moč, da se počutim močneje. S seboj nosim sram človeka z Zahoda. To je razlog, zakaj delam, kar delam. Seveda zelo spoštujem Palestince, zelo pa spoštujem tudi Izraelce, ki nasprotujejo apartheidu in genocidu, čeprav jih je zelo malo."

Na sprehodu po pokopališču v Potočarih so Albanese ustavljali številni Srebreničani in jo s spodbudnimi besedami pozivali k nadaljevanju dela. Foto: Ana Kovač

Razlog za sankcije je po besedah ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia to, da Albanese spodbuja Mednarodno kazensko sodišče (ICC) k ukrepanju proti ZDA in Izraelu. Obtožil jo je antisemitizma in odkrite podpore terorizmu.

Dogajanje v Sloveniji ji je dalo motivacijo

Ob uvedenih sankcijah je Italijanka poudarila še, da si ne želi, da bi se pozornost preusmerila nanjo. "Osredotočiti bi se morali na Palestince in na to, da ustavimo genocid. Posebej po tem, kar se je zgodilo v Sloveniji, sem začutila, da je čas, da pridem sem in se poklonim tistim, ki so bili pred 30 leti žrtve genocida. Rane se še niso zacelile."

Enotni v uporu proti monstruoznosti

Albanese ima še eno sporočilo za Palestince: "Edini način upora proti temu je, da smo enotni in da se ne bojimo. Seveda se bojim, a pomirja me dejstvo, da nisem sama. To bi rada povedala tudi Palestincem – niste sami. Ne gre za vprašanje, ali nam bo uspelo zaustaviti to monstruoznost, zaradi katere trpite, ampak kdaj."

Albanese na mezarju (pokopališču) v Potočarih. Foto: Ana Kovač