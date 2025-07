Slovenija po sankcijah ZDA izrazila podporo Albanese

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes podprlo delo posebne poročevalke Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesce Albanese, ki se trenutno mudi na obisku v Sloveniji in proti kateri so ZDA v sredo uvedle sankcije.

"Prepoznavamo dragocen prispevek in pomembno delo Francesce Albanese v tej skupni zavezi za spoštovanje mednarodnega prava in zaščito človekovih pravic," so na MZEZ sporočili na družbenem omrežju X, pri čemer sankcij izrecno niso omenili.

Obenem so izrazili podporo tudi Svetu ZN za človekove pravice (UNHRC). "Slovenija podpira neodvisnost posebnih postopkov UNHRC in njihovo bistveno vlogo v boju proti nekaznovanosti ter pri zagotavljanju odgovornosti za hude kršitve človekovih pravic," so zapisali.

Rubio jo je obtožil antisemitizma in podpore terorizmu

V sredo je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil, da so ZDA proti Albanese uvedle sankcije. Kot razlog je navedel njeno spodbujanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) k ukrepanju proti ZDA in Izraelu. Obtožil jo je antisemitizma in odkrite podpore terorizmu.

Kot posebna poročevalka ZN je Albanese zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom.

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela in ZDA.