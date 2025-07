Iz temačnih prostorov groze v svetlobo #foto #video

V četrtek je bilo vse pripravljeno, da jih bodo danes dostojno pokopali. Še sedem žrtev genocida v Srebrenici bo po 30 letih našlo mir v spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici. Več kot šest tisoč ljudi je tudi v njihov spomin pripešačilo iz sto kilometrov oddaljenega Nezuka v BiH. V treh dneh so prehodili pot, na kateri je na t. i. maršu smrti julija 1995 okoli 15 tisoč Bošnjakov iz Srebrenice po padcu te enklave poskušalo priti do osvobojenega ozemlja pri Tuzli.

V četrtek so izkopali sedem svežih grobov. Med njimi sta tudi 19-letna Senajid in Hariz. Foto: Ana Kovač

Po današnji slovesnosti v Potočarih bo v spominskem centru skupaj pokopanih 6.772 žrtev genocida. Številne še vedno pogrešajo. Foto: Ana Kovač

6.772 enakih nagrobnikov. Na vseh piše: "Za tiste, ki so umrli na Alahovi poti, ne recite, da so umrli. Ne, oni so živi, a tega vi ne čutite." Pod napisom so imena pokojnikov, letnici rojstva in smrti ter lokacija, kjer so našli posmrtne ostanke. Foto: Ana Kovač

Pokopališče in spominski center sta v Potočarih, v neposredni bližini nekdanje tovarne akumulatorjev, kjer so ubili številne Bošnjake. Foto: Ana Kovač

Številne družine so po genocidu ostale brez moških članov. Foto: Ana Kovač

S pokopališča so simbolično spustili golobe, ki so poleteli proti Sarajevu. S tem so v svet poslali sporočilo miru in sodelovanja ter počastili spomin na vse žrtve genocida v Srebrenici. Foto: Ana Kovač

Številni so v Potočarih čakali, da pozdravijo motoriste, kolesarje, maratonce in tiste, ki so se odpravili na pot, dolgo okoli sto kilometrov, v počastitev spomina na pobite. Foto: Ana Kovač

Maratonci so pritekli iz Bihaća. Foto: Ana Kovač

Tabati oziroma krste sedmih žrtev genocida so čakale v prostorih nekdanje tovarne akumulatorjev. Foto: Ana Kovač

Iz temačnih prostorov, kjer so se dogajala grozodejstva, moški nosijo tabate v svetlobo. Foto: Ana Kovač

Krste bodo počakale v masalli, molilnici, kjer danes poteka zadnje slovo od sedmih žrtev genocida. Foto: Ana Kovač