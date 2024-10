Nobelovo nagrado za medicino bi po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes lahko podelili za raziskave genetike presnove lipidov, kar je privedlo do razvoja novih zdravil za bolezni srca in ožilja, nagradili pa bi lahko tudi raziskave globokih možganskih jeder ali kompleksnega procesa genomskega vtisnjenja.

V torek bo sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo in v petek še za mir. Dobitniki Nobelove nagrade za ekonomijo - edine, ki je v svojo oporoko leta 1895 ni zapisal Alfred Nobel osebno - bodo razglašeni v ponedeljek, 14. oktobra.

Strokovnjaki: Nobelove nagrade za mir letos ne bi smeli podeliti

Nekateri strokovnjaki, med njimi vodja Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) Dan Smith, so menili, da letos sploh ne bi smeli podeliti nagrade za mir, saj po svetu divja več kot 50 aktivnih konfliktov, vključno z vojno v Ukrajini ter vse bolj krvavimi konflikti na Bližnjem vzhodu in v Sudanu.

Odbor za podelitev Nobelovih nagrad bi sicer s tem priznal neuspeh, zato je malo verjetno, da nagrade za mir ne bi podelili, navaja AFP.

Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron

Seznam nominirancev je tajen, vendar pa tisti, ki imajo pravico do nominacije, lahko razkrijejo svoj izbor. Tako je že znano, da so na seznamu potencialnih nagrajencev za mir tudi Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA), več skupin za človekove pravice in Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu.

Podelitev Nobelovih nagrad poteka vsako leto 10. decembra v Oslu in Stockholmu, na obletnico smrti Alfreda Nobela, ki je preminil leta 1896. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.