V Oslu in Stockholmu danes podelitev Nobelovih nagrad

V Oslu in Stockholmu bodo danes, na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja Alfreda Nobela (1833-1896), podelili letošnje Nobelove nagrade. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 960.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.

Nagrade za medicino, fiziko, kemijo, literaturo in ekonomijo bodo podelili v švedski prestolnici, najprestižnejšo, za mir, pa v Oslu. Dobitnike nagrad za medicino, fiziko, kemijo in literaturo sta Švedska kraljeva akademija znanosti in Karolinski inštitut razglasila v tednu med 2. in 6. oktobrom.

Nagrada za medicino bo romala v roke madžarske znanstvenice Katalin Kariko in ameriškega znanstvenika Drewa Weissmana za njun prispevek pri razvoju mRNK cepiv.

Nagrado za fiziko bodo prejeli raziskovalci elektronov v materiji - Francoz Pierre Agostini, Madžar Ferenc Krausz in francosko-švedska znanstvenica Anne L'Huillier.

Na področju kemije bo švedska akademija za raziskovanje kvantnih pik nagradila raziskovalce Moungija Bawendija, Louisa Brusa in Alekseja Ekimova, ki delujejo v ZDA.

Nagrado za literaturo bo po zaslugi svojih inovativnih iger in proze, ki daje glas neizrekljivemu, prejel norveški pisatelj Jon Fosse.

6. oktobra je norveški Nobelov odbor razglasil tudi dobitnico nagrade za mir. To je za svoj boj proti zatiranju žensk v Iranu postala borka za pravice žensk Narges Mohamadi, ki v islamski republiki prestaja več kot 30-letno zaporno kazen. V njenem imenu bosta nagrado na slovesnosti v Oslu prevzela njena otroka. Mohamadi pa bo v zaporu začela gladovno stavko v znak solidarnosti z diskriminirano bahajsko versko manjšino v Iranu.

Dobitnika nagrade za ekonomijo, ki je edina, ki je v svoji oporoki ni zapisal Nobel osebno, so razglasili 9. oktobra. Prejela jo bo ameriška ekonomistka in profesorica na Harvardu Claudia Goldin za napredek pri razumevanju uspešnosti žensk na trgu dela.