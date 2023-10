Razkrili Nobelovega nagrajenca za literaturo

"Sem presunjen in nekoliko prestrašen," je ob novici o nagradi sporočil 64-letni norveški pisatelj, dramatik in pesnik Jon Fosse, "to vidim kot nagrado literaturi, ki želi biti predvsem literatura in se ne ozira na nič drugega."

Čeprav je danes eden najbolj uprizarjanih dramatikov na svetu, postaja vse bolj prepoznaven tudi po svoji prozi, je Švedska akademija utemeljila izbiro nagrajenca.

64-letni Fosse je svetovna literarna zvezda in se ga je v preteklih letih pogosto omenjalo kot verjetnega dobitnika Nobelove nagrade. V slovenščino je glede na podatke Cobissa preveden njegov roman Melanholija I ter drame Ime, Punca na zofi in Noč poje pesmi svoje.

Ustvarja v "novi norveščini"

Fosse piše v manj razširjeni od dveh uradnih različic norveščine, "novi norveščini", ki jo uporablja le okoli 10 odstotkov Norvežanov, ob tem poroča Reuters. Gre za jezik na temelju podeželskih dialektov, ki se je uveljavil kot alternativa prevladujočemu knjižnemu jeziku z močnim vplivom danščine, ki so ga govorili predvsem v mestih. Kljub poimenovanju "nova" je ta norveščina pravzaprav starejša od obeh uradnih različic, Norvežani pa jo kot pomembno doživljajo, ker jih knjižna norveščina

Fosse polovico leta preživi v Oslu, polovico pa na avstrijskem podeželju. Na Norveškem velja za pravo institucijo in v času, ki ga preživlja v Oslu, živi v rezidenci Grotten v sklopu kraljeve palače, ki mu jo je v uporabo odstopil norveški kralj.

