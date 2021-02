Draga Jančarja predlagajo za Nobelovo nagrado #video

Društvo slovenskih pisateljev in Slovenski center PEN sta pisatelja, esejista in dramatika Draga Jančarja predlagala za Nobelovo nagrado za književnost.

Drago Jančar je najbolj prevajan slovenski avtor in tudi dobitnik najprestižnejših domačih in tujih nagrad za literaturo. Med drugim je prejel Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, Rožančevo in Grumovo nagrado ter evropsko nagrado za kratko prozo. Lani je prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.

"Želimo si, da bi Drago Jančar prejel Nobelovo nagrado. Ne samo zaradi njega in njegove literature, temveč bi bilo to tudi priznanje slovenski literaturi in umetnosti," pravi Dušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Po besedah Jančarjevega prijatelja Toneta Partljiča pa si nagrado ne le zasluži, temveč mu tudi pripada.

Konec januarja je predsednik vlade Janez Janša za Nobelovo nagrado za mir predlagal slovenskega misijonarja Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje v predmestju Antananariva na Madagaskarju.