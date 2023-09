Drago Jančar kot prvi Slovenec prejel nagrado prozart

Pisatelj Drago Jančar je na 11. mednarodnem festivalu literature Pro-za Balkan, ki je potekal med 17. in 19. septembrom v Skopju, prejel nagrado prozart. Žirija ga je označila za avtorja, ki izstopa zaradi izjemnega občutka za sodobno pripovedništvo in literarne moči, s katero ustvarja izvirne zgodbe v slovenskem literarnem prostoru in na Balkanu.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Drago Jančar pisatelj, dramatik in esejist, ki ima izjemen vpliv tako v literarnem svetu kot tudi na bralce. Njegova dela so prava mojstrovina, njegovi romani, eseji in kratke zgodbe pa so prevedeni v 33 jezikov ter objavljeni v Evropi, Aziji in ZDA.

"Gre za avtorja z izostrenim čutom za sodobno pripovedništvo, ki s pisateljsko močjo slika izvirne strani slovenske in balkanske proze. Njegova prozna dela izstopajo kot močan potencial pri razkrivanju novih strategij in možnosti proznega pisanja," so v utemeljitvi še poudarili člani žirije.

Jančar: To priznanje mi je še posebej pri srcu

"Če človek toliko let piše, se naberejo tudi kakšne nagrade. A ta je drugačna. To priznanje mi je še posebej pri srcu, ker je z balkanskim delom Evrope v dobrem in slabem povezan velik del mojega življenja. In posebej pri srcu mi je tudi Makedonija, kjer imam nekaj prijateljev, kjer je v zadnjem času izšlo nekaj mojih romanov in kjer so nekoč pripravili sijajno uprizoritev moje drame Veliki briljantni valček," je ob prejemu nagrade povedal Jančar.

Festival Pro-za Balkan vsako leto združi avtorje in literaturo z Balkana ter iz drugih delov sveta. Po poročanju časnika Sloboden pečat so bili letošnji gosti še Vladimir Levchev iz Bolgarije, Tarik Tufan iz Turčije, Danica Vukičević in Renato Baretić iz Srbije, Slobodan Šijan iz Hrvaške ter Snežana Mladenovska Angjelkov iz Severne Makedonije.