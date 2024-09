Zapor, v katerem je sloviti ameriški pisatelj Truman Capote intervjuval klateža Dicka Hickocka in Perryja Smitha, ki sta bila novembra 1959 obsojena umora štirih članov družine Clutter na kmetiji v Kansasu, bo odslej na ogled turistom. Pogovori so bili podlaga za Capotejev roman Hladnokrvno, ki ga je dokončno izstrelil med literarne zvezde.

Turisti si bodo tako lahko sami ogledali trdnjavi podoben zapor, ki ga je Capote nekoč opisal z besedami: "črno-belo palača s stolpi" in "temna dvonadstropna stavba v obliki krste", v kateri so zaporniki čakali na usmrtitev, piše portal Artdaily.

Zgodovinsko društvo Lansing se je za to potezo odločilo v upanju, da bodo nekdanji zapor rešili pred rušenjem. Po pisanju omenjenega portala so nedavno dosegli dogovor z ministrstvom za prestajanje kazni zapora v Kansasu, da ga bo zdaj odprlo za oglede.

V mesto želijo privabiti turiste

Po besedah predsednice zgodovinskega društva Debre Bates-Lamborn bodo obiskovalci lahko izvedeli, kako so zapornike hranili, kako so jih priklenili in kako so zapornike, ki so veljali za nevarne, ločili od drugih, manj nevarnih.

Društvo obenem namerava konec septembra v zaporu organizirati tudi razstavo avtomobilov. Želijo si privabiti obiskovalce v Lansing, mesto s približno 11.000 prebivalci, nedaleč stran od Kansas Cityja v Missouriju.

Truman Capote (1924–1984) velja za enega najpomembnejših ameriških pisateljev povojnega obdobja. Napisal je več kratkih zgodb, romanov in dram. Roman Hladnokrvno: Zvesto po resnici povzeto poročilo o četvernem umoru in njegovih posledicah ga je dokončno izstrelil med zvezde. Poleg tega romana in Zajtrka pri Tiffanyju sta v slovenskem prevodu na voljo še roman Drugi glasovi, druge sobe in zbirka kratke proze Glasba za kameleone.

