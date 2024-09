Slovenski hotel med okolju najprijaznejšimi v Evropi #video

Marsikomu sta pri izbiri počitniške destinacije pomembni okoljska trajnost in ekološka ozaveščenost nastanitve, v kateri bodo dopustovali. V veliko pomoč bo tako seznam 30 okolju najprijaznejših hotelov v Evropi, ki ga je nedavno pripravil portal Big 7 Travel. Na lestvico se je uvrstil tudi butični slovenski hotel.

Sproščena in vijugasta vožnja do hotela

Gre za hotel Plesnik v osrčju Logarske doline. Hotel s štirimi zvezdicami, ki se ponaša z naravnim zunanjim bazenom in wellnessom, so uvrstili na 24. mesto. Kot so zapisali v obrazložitvi, je hotel Plesnik, "obdan z nedotaknjeno lepoto slovenskih Alp, osupljivo lep".

In dodali: "Gostje se lahko sprostijo, saj vedo, da je njihovo bivanje popolnoma okolju prijazno – od hotelske vizije brez odpadkov do varovanja neokrnjene pokrajine." Izpostavili so tudi sproščeno vožnjo do hotela po vijugastih gorskih cestah Logarske doline.

Lestvico najboljših hotelov so sestavili na podlagi sedmih kriterijev: ekološko pridelana hrana, sodelovanje z lokalno skupnostjo, spodbujanje biotske raznovrstnosti, varčevanje z energijo, ravnanje z odpadki, zaščita vode in uporaba naravnih materialov. Noben od hotelov, ki so se uvrstili na seznam, ne izpolnjuje manj kot petih kriterijev.

Kateri evropski hoteli so se uvrstili med okolju najprijaznejše, si oglejte spodaj:

Med 30 najboljših so se uvrstili tudi trije hoteli pri naših sosedih. Na 29. mestu je hotel Henriette v avstrijski prestolnici, na 17. mestu hotel Agrivilla I Pini v Toskani, na 16. mestu pa Maslina Resort na hrvaškem otoku Hvar.

