Konec "instagram turizma": zapirajo dostop do priljubljene jesenske destinacije

Prebivalci mesteca, kjer si želijo vsi turisti in vplivneži posneti popolno jesensko fotografijo, imajo dovolj. To jesen so prepovedali turistične obiske.

Jenne Road, makadamska cesta v ameriški zvezni državi Vermont, je verjetno najbolj priljubljena jesenska fototočka na svetu. Prizor, ko se listje na okoliškem drevju obarva v zlato, sončni žarki pa mehko padajo na kmetijo Jenne Farm v ozadju, je legendaren, pojavil se je tudi v vrsti TV-oglasov in revij, ugledati ga je mogoče tudi v filmu Forrest Gump.

Z razmahom družbenih omrežij je jesenska idila na Jenne Road postala eden najbolj zaželenih motivov za fotografiranje. V zadnjih letih se je vsako jesen tja zgrinjala množica "ustvarjalcev vsebin", amaterskih in profesionalnih fotografov, ki so si želeli posneti bolj ali manj enako fotografijo.

Gneča, ki je nastajala v tem majhnem kraju, je za domačine postala nevzdržna. Lani so se prvič odločili za drastičen ukrep in v času jesensko obarvanega listja dostop na priljubljeno cesti dovolili le domačinom, prepoved pa je očitno imela pozitiven učinek, saj jo bodo ponovili tudi letos.

Kot je za lokalne medije povedal Bill Bakker, ki ob priljubljeni cesti živi že desetletje, je situacija v zadnjih letih postala povsem kaotična. "Ob cesti je bila nepregledna kolona parkiranih avtomobilov, marsikoga so tudi zaparkirali," je dejal, "zgodilo se je tudi, da so ljudje parkirali kar na naši zasebni posesti. Bilo je zelo, zelo slabo."

Lani so iz enakih razlogov zaprli še eno cesto v Vermontu, in sicer v mestecu Pomfret pri kmetiji Sleepy Hollow. Jesenski razgled na to kmetijo je prav tako postal senzacija na družbenih omrežjih, predvsem na Instagramu, in nenadoma so se tja zgrinjale množice obiskovalcev, ki so se želeli tam fotografirati.

Turistični avtobusi so ustavljali kar sredi ozke ceste, da bi potniki ujeli želen prizor, razni spletni vplivneži so preskakovali ograje in ignorirali opozorila, da gre za zasebno zemljišče. "Poškodovali so cestišče, morali smo jih vleči iz obcestnih jarkov, kjer so se zataknili, hodili so po vrtovih in opravljali potrebo na zasebni posesti," so početje obiskovalcev opisovali prebivalci Pomfreta, ki so nato lani dosegli, da so lokalne oblasti turistom v jesenskem obdobju prepovedale dostop do najbolj vročih fototočk.

