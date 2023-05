Avstrijci s postavitvijo lesenega zidu odvračajo turiste #foto

Kot je župan Alexander Scheutz povedal za avstrijske medije, prebivalci tega kraja želijo, da jih turisti pustijo pri miru.

Zaradi burnega odziva na družbenih omrežjih so zid že odstranili

Kraj namreč letno obišče več kot milijon turistov, ki se želijo fotografirati s slavnim razgledom. Zaradi velikega navala turistov na enem mestu se je župan odločil postaviti lesen zid, s katerim je želel preprečiti fotografiranje.

Zaradi burnega odziva na družbenih omrežjih so zid sicer že odstranili, je pa župan povedal, da želi zdaj postaviti transparent in turiste opozoriti, da v kraju živijo ljudje, ki jih gneča in nastali hrup močno motita. Že pred časom so sicer uvedli omejitve števila avtobusov in avtomobilov, ki lahko dnevno vstopijo v mesto.

Hallstatt naj bi s svojim idiličnim videzom navdihnil ustvarjalce priljubljenega Disneyjevega animiranega filma Ledeno kraljestvo. Foto: Shutterstock

Na Kitajskem zgradili repliko tega kraja

Kraj Hallstatt je sicer na Unescovem seznamu svetovne dediščine, priljubljen pa je predvsem med turisti iz vzhodne in jugovzhodne Azije. Leta 2006 so ga namreč predstavili v eni izmed korejskih televizijskih oddaj, v mestu Huizhou na Kitajskem pa so leta 2011 zgradili celo repliko mesta.

Destinacija naj bi bila tudi navdih za izmišljeno vas Arendelle v priljubljenem Disneyjevem animiranem filmu Ledeno kraljestvo.

