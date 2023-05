V izolskem hotelu ni nihče opazil, da je v morje izteklo 30 tisoč litrov nafte #video

Iztekanje nafte v morje je sicer po nekaj dneh zaznala šele izolska komunala. Na vprašanje, kako v času kurilne sezone niso opazili, kolikšna količina kurilnega olja primanjkuje, je direktor Hotela Delfin Miloš Milivojević pojasnil, da "hotel ni bil v kurilni sezoni, ampak je bil od 2. januarja do 1. februarja zaprt in ni obratoval".

Hotel Delfin izolskega župana ali občine o izlitju nafte ni obvestil. Za dogodek pa so izvedeli šele 11. maja od koncesionarja izolske marine.

"Res je in zelo nam je žal, da nismo o tem obvestili župana ali občine, smo pa včeraj imeli tudi sestanek, kjer smo jim vse to tudi pojasnili. Pojasnili smo jim, katere aktivnosti so doslej tekle, kaj bo teklo v prihodnje in tudi način, kako bomo to sporočali naprej," je ob tem dejal Milivojević.

Direktor je še zatrdil, da ob bližnji turistični sezoni varnost kopalcev ne bo ogrožena. S še eno dodatno pregrado bodo preprečili izlivanje nafte v kopalni del, je zagotovil.

Na občini zaskrbljeni

"Z zaskrbljenostjo gledamo na turistično sezono," pa pravijo na občini. Župan pričakuje sanacijo nastale okoljske škode, verjame pa, da bi jo lahko ublažili, če bi povzročitelj že pred meseci ravnal bolj odgovorno.

Policisti so po končani obravnavi izlitja ugotovili sum storitve prekrška po zakonu o vodah in zadevo predali Inšpektoratu RS za okolje in prostor. Trenutno preiskujejo, ali gre morda tudi za znake kaznivega dejanja zaradi obremenjenosti okolja.