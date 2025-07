Ker so rezervacijo ležalnikov in prostih mest ob morju in tudi ob bazenih čez noč prepovedali, se nekateri turisti v lov za najboljša mesta v priljubljenih krajih, kjer dopustujejo, odpravijo že v zgodnjih jutranjih urah. V zadnjem času se je na spletu pojavil viralen video, kako turisti v znanem letovišču navsezgodaj hitijo do bazenov, da bi si rezervirali najboljše mesto, kjer bodo preživeli dan.

Posnetek, ki je v zadnjih tednih postal viralen, prihaja iz Benidorma v Španiji, kjer so za jutranji kaos ob bazenu krivi prav ležalniki.

Številni turisti se v zgodnjih jutranjih urah, takoj, ko je to mogoče in ko se odprejo vrata bazenskega dela, zapodijo na kopališče priljubljenega letovišča v Španiji, da si izborijo najboljše mogoče mesto, kjer bodo preživeli oz. preležali dan. Na posnetku vidimo ljudi, ki tečejo do ležalnikov in si želijo čim hitreje izbrati najprimernejše mesto ter z brisačami rezervirati svoj kotiček.

Posnetek je nastal v Benidormu v Španiji, natančneje v hotelu MedPlaya Hotel Flamingo Oasis, kjer so tovrstnih kaotičnih prizorov v jutranjih urah najbrž že vajeni.

Seveda so se pod objavo na družbenih omrežjih zvrstili številni komentarji, ki so jih po videnem zapisali razočarani komentatorji. "Naj me tovrstne počitnice nikoli ne najdejo." "Sovražim dopustovanje ob bazenih, to je zame pekel." "To je zares patetično." "Če so to počitnice, raje delam vsak dan." To je samo nekaj komentarjev, ki so se zvrstili ob posnetku.