Zaradi razlitja taline gasilci evakuirali ljudi #video

Okoli 20. ure je v delu tovarne Valji v Štorah izbruhnil požar. Gasilci so zaradi izlitja taline preventivno evakuirali prebivalce okoli obrata, so pojasnili na celjski policijski upravi. Čutiti je neprijeten vonj, območje okoli tovarne je zaprto.

[video: 67971 / ]

Video: Primož Cirman

V podjetju za proizvodnjo valjev v Štorah naj bi se po do zdaj znanih podatkih zgodila eksplozija ene izmed peči, nato pa še izpust plina. Po prvih informacijah se pri dogodku ni nihče poškodoval. Na kraju dogodka so kriminalisti in gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje, ti so zaradi varnosti že evakuirali stanovalce iz več stanovanj v bližini objekta.

Evakuirali stanovanjski blok, v zraku je neprijten vonj

Dostop do območja, kjer se je zgodila nesreča, je prepovedan. V zraku je čutiti neprijeten vonj, nam je povedal novinar Siol.net Primož Cirman, ki je na kraju dogodka. Gasilci so evakuirali en stanovanjski blok in 13 okoliških hiš v bližini, zaprto pa je celotno območje vzhodno od zdravstvenega doma. Za vse evakuirane občane je poskrbljeno, je sporočila policija.

[video: 67972 / ]

Video: Primož Cirman

Policija: Razmere so pod nadzorom

Policija je sporočila, da so razmere trenutno pod nadzorom, vse okoliške prebivalce pa kljub temu opozarjajo, naj dosledno upoštevajo navodila policistov in gasilcev in naj se ne približujejo kraju dogodka. Občanom v regijskem centru za obveščanje svetujejo, da naj ostanejo v stanovanjih z zaprtimi okni.

Možnost eksplozije se zmanjšuje

Vodja intervencije PGE Celje Boris Žnidarko je povedal, da se talina ohlaja, kar zmanjšuje možnost eksplozije. Po njegovih besedah se bodo stanovalci lahko v svoje domove vrnili ponoči oziroma zjutraj. Dodal je, da policija glede samih okoliščin izlitja že zbira podatke.

Zaradi potencialne nevarnosti za okolje, ki še obstaja, če bi talina prišla v stik z vodo, so gasilci izvedli evakuacijo širšega območja. "Če se bo stanje v naslednji uri še dalje umirjalo, smo uspešno ukrepali," je pojasnil Žnidarko. Koliko taline se je izlilo, še ni znano, skupno pa je bilo po njegovih besedah v peči 30 ton taline.