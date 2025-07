Oče Melanie Trump v Zagrebu: zabaval se je v družbi hrvaške misice #foto

V četrtek so v Zagrebu praznovali okroglih sto let tamkajšnjega najbolj prepoznavnega hotela Esplanade, ki so ga leta 1925 odprli predvsem za potnike slovitega vlaka Orient Express.

Sto let pozneje Esplanade še vedno obratuje in gosti petičneže, obilica znanih obrazov iz politike, gospodarstva in estrade pa se je udeležila tudi četrtkovega praznovanja stoletnice. Med njimi sta bila zagrebški župan Tomislav Tomašević in hrvaški premier Andrej Plenković, pa tudi Viktor Knavs, oče Melanie Trump.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Knavs, ki je od leta 2018 ameriški državljan, se je na zabavi družil z Vladimirjem Kraljevićem in aktualno hrvaško Miss Universe Lauro Gnjatović, fotografom pa je poziral tudi s predsednikom hrvaške vlade Plenkovićem.

V družbi Vladimirja Kraljevića, Andreja Plenkovića in hrvaške Miss Universe Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lepotni izbor, ki druži pomembneže

Po pisanju hrvaških medijev se Vladimir Kraljević, lastnik licence izbora Miss Universe za Hrvaško, že dolga leta pozna z Donaldom Trumpom, družil naj bi ju prav lepotni izbor Miss Universe, ki je bil pred leti v Trumpovi lasti. Po pisanju Slovenskih novic pa naj bi bil dober prijatelj z Viktorjem Knavsom tudi poslovnež Ivo Boscarol, novi lastnik licence Miss Universe za Slovenijo.

