Po osmih letih se v Slovenijo vrača lepotni izbor Miss Universe, tokrat pod okriljem primorskega podjetnika Iva Boscarola, ki namerava lepotni izbor prirediti v zabaviščnem kompleksu Odiseja v ljubljanskem BTC.

"S kompleksom Odiseja smo se odločili, da želimo postati del te zgodbe, saj verjamemo, da si v njej tudi Slovenija zasluži svoje mesto," je o organizaciji lepotnega izbora sporočil Boscarol in dodal, da po njegovem mnenju "to povečuje prepoznavnost Slovenije ter hkrati ponudi ambicioznim posameznicam zanimivo priložnost in nepozabne izkušnje."

Trenutno zbirajo prijave kandidatk, tekmovanje pa bo 3. septembra v kompleksu Odiseja v ljubljanskem BTC. Zmagovalka bo odpotovala na finalni zbor za 74. Miss Universe, ki bo 21. novembra na Tajskem.

Lani je na svetovnem izboru slavila Danka Victoria Kjær Theilvig. Foto: Guliverimage

"Naša misija je izbrati posameznice, ki bodo Slovenijo predstavljale na svetovnem odru enega najprestižnejših lepotnih tekmovanj sveta – Miss Universe.​ Tekmovanje se osredotoča na iskanje posameznic, ki združujejo fizično lepoto, inteligenco, gracioznost, karizmo in družbeno angažiranost slovenskih žensk," je Boscarol še sporočil o svojih načrtih za sodelovanje v lepotnem izboru, ki je bilo med letoma 1996 in 2015 v lasti zdajšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

V Sloveniji smo svojo Miss Universe izbirali med letoma 1968 in 1970 ter med letoma 2001 in 2017. Med prvimi zmagovalkami je bila Majda Jazbec, prva pevka hrvaške skupine Magazin, pozneje pa so bile med najbolj prepoznavnimi zmagovalkami Iris Mulej, Sabina Remar in Tjaša Kokalj.

Oglejte si še: