Po spletu kroži bizaren "talent" kandidatke za mis Italije #video

Pretekli konec tedna so v italijanskem letoviškem mestu Porto San Giorgio izbrali novo mis Italije. Slavila je Ofelia Passaponti iz Toskane, a se uporabniki bolj kot z njo ukvarjajo s tekmovalko na predizboru v deželi Emiliji-Romanji, ki se je odločila, da bo v kategoriji talentov predstavila svoje plesne veščine.

Poglejte:

Zaplesala je na skladbo Unholy, ki jo izvajata Sam Smith in Kim Petras, njena koreografija pa je na družabnih omrežjih sprožila val začudenja in posmeha.

Mnogi uporabniki in uporabnice so komentirali, da je videti kot otroci, ki doma prirejajo "plesne predstave", še več pa jih je ugotavljalo, da spominja na Avstralko, ki je na letošnjih olimpijskih igrah tekmovala v breakdanceu in s svojo bizarno izvedbo prav tako postala uspešnica na družbenih omrežjih.