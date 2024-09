Osramočena avstralska olimpijka po Parizu začasno postala številka 1 v brejkingu

Preprost slog in nenavadni gibi, ki jih je Rachael "Raygun" Gunn prikazala v olimpijskem nastopu, vključno z oponašanjem kenguruja, so sprožili plaz memov na družbenih omrežjih, obenem pa je Avstralka izgubila vsa tri dvoboje na igrah, s čimer je pristala povsem na repu uvrščenih v predtekmovanju na za plesne športne discipline premiernih olimpijskih igrah.

Raygun je napade nanj opisala kot pretresljive, v bran tekmovalki pa so stopili člani avstralske reprezentance.

Splet okoliščin

Na svetovni lestvici svetovne športne plesne zveze WDSF, pod okrilje katere sodi tudi brejking, je 37-letna avstralska tekmovalka kljub spodletelem nastopu v Parizu zdaj prevzela mesto vodilne v ženski konkurenci. A kot kaže gre za splet okoliščin. Kot so zapisali pri krovni zvezi, gre za začasno razvrstitev, ki temelji na štirih najboljših dosežkih v zadnjih 12 mesecih. Glede na to, da je bilo med decembrom 2023 in olimpijskimi igrami organiziranih zgolj nekaj turnirjev za določitev te razvrstitve, "ima veliko športnikov samo en rezultat s tekmovanj, ki so štela za razvrstitev", piše v sporočilu za javnost WDSF.

Raygun je v tem obdobju osvojila celinsko prvenstvo Oceanije, to je bilo v Avstraliji, kar ji je prineslo 1000 točk na lestvici. V to razvrstitev zveza sicer ne šteje tekmovanj, povezanih z olimpijskimi igrami, vključno z igrami v Parizu in turnirji serije olimpijskih kvalifikacij v Šanghaju in Budimpešti.

Poleg tega med decembrom 2023 in OI sploh niso izpeljali tekmovanj, ki bi štela za razvrstitev. Namen je bil, da bi se lahko plesalci osredotočili na olimpijske kvalifikacije, so še pojasnili pri zvezi.

Foto: Guliverimage

Za Gunn zna mesto vodilne v tej razvrstitvi tako biti kratkotrajno, saj se bo lestvica posodobila po izteku 12 mesecev od začetka točkovanja, in sicer po naslednjem turnirju svetovne serije WDSF Breaking for Gold v Šanghaju oktobra letos.

Ob tem se je vnela razprava o vlogi zveze WDSF. Kritike njenega dela je slišati iz zibelke tega plesa, ZDA. "Ko že govorimo o svetovni zvezi WDSF, dejansko nimajo nobenega bistvenega pomena v breakdance skupnosti. Niso uspeli organizirati dogodkov, s katerimi bi ustvarili svetovno lestvico, ki bi odražala dejansko stanje," je bil v izjavi za ameriško tiskovno agencijo AP kritičen Zack Slusser, podpredsednik Breaking for Gold USA.

Po besedah Slusserja so tekmovalci v brejkingu lahko nastopali samo na dogodkih, ki jih je organizirala vodilna federacija za tekmovalne plesne športe s sedežem v Lozani in sicer z namenom, da bi dobili dovolj točk za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu. "Brejkerji niso imeli nobene spodbude, nobene želje, da bi po tem še naprej sodelovali z WDSF, ker ne gre za kulturne dogodke in niso zabavni," je za AP še pojasnil Slusser.

Vsaj enega slovenskega tekmovalca v brejkingu so na OI v Pariz želeli poslati tudi pri Plesni zvezi Slovenije, a pri tem niso bili uspešni, saj so bile kvalifikacije previsoka ovira.

Negotova olimpijska prihodnost

Olimpijska prihodnost brejkinga je zdaj negotova. Kot so pri PZS pojasnili za STA, so disciplino uradno umaknili z olimpijskega programa naslednjih poletnih iger, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. V plesni skupnosti pa še niso povsem obupali in upajo, da bodo uspešni v pogajanjih za vrnitev plesa v družino olimpijskih športnih disciplin.