Bi šel Pogačar na OI, če bi bila Urška del ekipe?

Vsako leto si zapomnimo po izjemnih športnih dosežkih, ne moremo pa niti mimo tistih dogodkov, ki mu dajo nekoliko negativen prizvok. Doping in stave so pri tem že stalnica, pogosto pa se zgodi še marsikaj drugega. V letu 2024 je denimo v Sloveniji odmevala predvsem odločitev o tem, da Urška Žigart ne bo del kolesarske ekipe na OI, kmalu pa so se pojavile tudi špekulacije o tem, da je zaradi omenjenega dogodka nastop odpovedal še Tadej Pogačar.

"Veliko je stvari, ki bi jih lahko napisala ... a raje z dvignjeno glavo pišem svojo zgodbo. Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Srečno vsem, ki so se jim sanje uresničile," je takrat na Instagramu zapisala razočarana Urška Žigart. Gorazd Penko, selektor ženske kolesarske reprezentance je takrat v ekipo za Pariz uvrstil Uršo Pintar in Eugenio Bujak. Pri Kolesarski zvezi Slovenije so se kasneje od izbora ogradili in poudarili, da imata selektorja ženske in moške reprezentance pri izbiri proste roke, dodali pa, da si želijo, da Slovenijo zastopajo najboljši kolesarji.

Kmalu je nato odjeknila novica, da na nastopu v Parizu ne bo nastopil niti Tadej Pogačar. Kot glavni razlog je takrat navedel to, da si želi biti pripravljen na nastop na cestni dirki na SP (ki jo je v velikem slogu nato tudi osvojil), a priznal tudi, da je odločitev o tem, da njegova zaročenka ne potuje na igre, imela vsaj nekaj vpliva na odločitev: "Zagotovo ni pomagalo. Popolnoma si je zaslužila mesto v olimpijski reprezentanci, ampak dobro, zdaj bova skupaj odšla na dopust. V prvi vrsti sta bili razlog utrujenost in previdnost, da se izognem velikemu padcu forme, ki sem ga doživel lani. Takrat sem po Touru vzdrževal formo in nato po svetovnem prvenstvu nisem več užival na kolesu. Po cestni dirki sem odpeljal še izjemno slab kronometer, popolnoma sem bil izčrpan in še dva meseca nisem prišel k sebi. Tega si ne želim nikoli več doživeti."

Gorazd Penko na OI ni popeljal Urške Žigart. Foto: www.alesfevzer.com

Kasneje se je odzval tudi Penko in dejal, da je medijskih gonj že vajen, ter bolj poudaril to, da se je vse skupaj dotaknilo obeh kolesark, ki sta odpotovali na igre.

Dopinška primera najboljših na svetu

Iga Swiatek je bila pozitivna na dopinškem testu. Foto: Reuters V svetu tenisa sta močno odmevala dopinška primera dveh izmed najboljših na lestvicah WTA in ATP. V začetku septembra je odjeknila novica, da je bila na testu pozitivna Poljakinja Iga Swiatek. Trenutno druga igralka sveta je bila pozitivna na zdravilo trimetazidin (TMZ). Preiskava Mednarodne agencije za integriteto tenisa (ITIA) je potrdila, da je bilo krivo zdravilo, proizvedeno na Poljskem. Najprej je bila suspendirana in izpustila nekaj turnirjev, nato pa dosegla začasen preklic suspenza. Kasneje je vseeno sprejela enomesečno prepoved, ki je trajala do 4. decembra. ITIA je poudarila, da pri 23-letni teniški igralki niso ugotovili, da bi to storila namerno.

Primer Jannika Sinnerja bo epilog dobil šele v novem letu. Foto: Guliverimage Še bolj kot primer Poljakinje pa je odmeval primer Jannika Sinnerja. Italijan, trenutno številka ena moškega tenisa, je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedano snov clostebol, vendar je ITIA ugotovila, da je snov v njegovo telo prišla nenamerno. Zdravilo je v njegovo telo prišlo med masažo zdaj že njegovega nekdanjega fizioterapevta Giacoma Naldija, ki je uporabil pršilo, ki je vsebovalo omenjeno snov. Sinner je nato vseeno lahko nadaljeval z nastopi, a primer se je še zavlekel.

Svetovna protidopinška agencija (WADA) se z odločitvijo namreč ni strinjala in se je pritožila na Mednarodno športno razsodišče (CAS). Ocenila je namreč, da razsodba ni bila v skladu s pravili, in zahtevala prepoved igranja od enega do dveh let. Ta primer bodo obravnavali šele po 12. februarju prihodnje leto.

Šef svetovnega prvaka v preiskavi zaradi spolnega nadlegovanja

V začetku leta je za škandal poskrbel tudi vodja Red Bullove ekipe formule 1 Christian Horner. Horner naj bi daljši čas pošiljal opolzka sporočila eni od uslužbenk Red Bull Racinga. Nekaj dni preden je zgodba prišla v javnost, naj bi ženski ponudil 650 tisoč funtov za molk (skoraj 760 tisoč evrov), a naj bi to zavrnila. "Kot prvo odločno zavračam vse obtožbe, ampak sodelujem v preiskavi in jo povsem spoštujem. Zame se delo normalno nadaljuje. Osredotočen sem na sezono, ki je pred nami. Seveda, to je motnja, ampak ekipa je enotna, osredotočena na sezono. Podpira me in se že veselim sezone, ki je pred nami," je takrat ob predstavitvi dirkalnika za preteklo sezono, s katerim je Max Verstappen na koncu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, dejal Britanec.

Christian Horner je bil vpleten v škandal v zvezi s spolnim nadlegovanjem. Foto: Reuters

Biološka moška v ženski konkurenci?

Veliko prahu so dvignili tudi boksarski dvoboji na olimpijskih igrah. V središču pozornosti sta bili Imane Khelif iz Alžirije in Lin Ju Ting iz Tajvana, ki naj bi bili domnevno biološka moška, na olimpijskih igrah pa sta se borili v ženski konkurenci. Precej bolj odmeven je bil primer Khelif, ki je na koncu prišla tudi do olimpijskega zlata, medaljo pa je osvojila tudi Tajvanka.

Imane Khelif je na OI v Parizu osvojila zlato. Foto: Guliverimage

"Vsi, ki tekmujejo v ženski kategoriji, izpolnjujejo pravila o upravičenosti do tekmovanja. V potnih listih so ženske. Tam je jasno zapisano, da so ženske. Ti športniki (Khelif in Lin) tekmujejo že mnogo let, niso se kar naenkrat pojavili tu, tekmovali so tudi že v Tokiu (leta 2021)," je ob kočljivi situaciji takrat dejal predstavnik za odnose z javnostmi Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Mark Adams. Kasneje je to, da sta boksarki ženski, poudaril tudi predsednik MOK Thomas Bach in odločitev krovne boksarske zveze (Iba) označil za samovoljno.

OI ponudile še marsikaj

Za škandal je poskrbel tudi ženski nogometni turnir na OI. Novozelandski olimpijski komite (NZOC) je zaradi vohunjenja z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom med treningom njihove ženske nogometne reprezentance vložil pritožbo pri MOK. Dron naj bi pripadal enemu izmed članov osebja kanadske ženske nogometne reprezentanc. Kanadski olimpijski komite se je nato opravičil novozelandskemu, kanadska nogometna zveza pa je najprej suspendirala dva člana osebja reprezentance, kasneje pa tudi selektorico Bev Priestman.

Rachael Gunn je s svojim nastopom razdelila javnost. Foto: Guliverimage

Nastopa na OI sta morali odpovedati tudi danska jahalka Carina Cassøe Krüth in britanska jahalka, dobitnica šestih olimpijskih kolajn Charlotte Dujardin. Obe športnici sta bremenila videoposnetka neprimernega ravnanja z živalmi. Za prav posebno zgodbo in je poskrbela tudi avstralska tekmovalka v break danceu Rachael "Raygun" Gunn, ki je zaradi svojega nastopa postala tarča posmeha na internetu. Preprost slog in nenavadni gibi, ki jih je prikazala, vključno z oponašanjem kenguruja, so sprožili plaz memov na družbenih omrežjih, obenem pa je Avstralka izgubila vse tri dvoboje na igrah, pri čemer ji sodniki niso prisodili niti ene točke. "Vedno sem bila v vlogi izobčenke," je 36-letnica povedala po nastopu in pojasnila, da je želela s točko pokazati ustvarjalnost in malo avstralskega značaja.