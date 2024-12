Izjemne zgodbe, ki jih piše življenje onkraj meja

Z letom 2024 je na Sportalu zaživela rubrika Prek meja, v kateri gostimo izjemne Slovence, ki živijo v tujini ter tujce, ki so svoj prostor pod soncem našli v Sloveniji in so na takšen ali drugačen način povezani s športom. V športnem pregledu leta smo za vas zbrali izseke nekaterih navdihujočih zgodb in zanimivosti, ki jih prinaša življenje onkraj domačih meja.

"Ja, letni časi so res obrnjeni, ampak se je zame prav lepo izšlo. Še nikoli namreč nisem izkusil zime, in ko pridem v Slovenijo konec februarja ali v začetku marca, ko je še vse zasneženo, hladno in zamorjeno, je zame eden najhujših delov leta. Saj sem drugače ves čas v poletju. V Avstraliji je med evropskim zimskim tekmovalnim premorom poletje, ko pa se vrnem na tekmovanja, pa je tukaj že pomlad. Z izjemo tistega začetka marca se dobro izogibam zimi."

"Ceste v Avstraliji so ravne, domala nobenih ovinkov ni. So le široke ravne ceste. V tem pogledu je Slovenija povsem drug svet, ima ogromno hribov, gora, ceste so ozke, zavite, veliko je poljskih poti, ves čas gre levo-desno, gor-dol. Kolesarjenje je že zaradi tukajšnjega terena precej drugačno," je med drugim povedal Hopkins.

"Slovenijo sem prvič obiskala leta 2018. To je bil hkrati tudi moj prvi obisk Evrope in prvič, da sem si dala izdelati potni list. Moj namen je bil obiskati Petra na evropskem plavalnem prvenstvu v Glasgowu, kjer je osvojil bronasto odličje, od tam sva potem skupaj potovala v London in Pariz, svojo pot pa končala v Sloveniji. Vsa druga mesta so mi bila seveda všeč, ampak najbolj všeč – in ne pretiravam – mi je bilo v Sloveniji. Še nikoli nisem bila obkrožena s toliko naravnimi lepotami na tako majhni površini.

O tem, kaj je zanjo najtežja slovenska beseda ...

V dveh urah se lahko zapelješ od gora do morja, lahko obiščeš vinograde in se počutiš, kot da si nekje v Toskani, in tako naprej. V Sloveniji je toliko prečudovitih krajev, da se me je to res dotaknilo. Peter me je peljal tudi v Bohinj, ki je še vedno moj najljubši kraj na vsem svetu, in tam sva se tudi zaročila. Ko sem prvič obiskala Bohinj, se mi je zdelo, kot da gledam umetniško sliko, česa tako lepega še nisem videla. Tudi ljudje so mi zelo všeč. Zanima jih, od kod prihajam, zelo lahko je živeti tukaj, ker imam občutek, da je ljudem mar za drugega," je o prvih vtisih ob obisku Slovenije povedala Stevens.

"Ena športna šola je imela pet velikih avtobusov, polnih tekačev na smučeh, ki so dnevno hodili na treninge, ob koncih tedna pa na tekmovanja in skupne priprave. To je bil pogon! Trener je poklical, jutri potrebujemo 300 parov smuči in naslednji dan so bile smuči v šoli. Tega si danes ne znamo več predstavljati. Takrat je bil šport izjemno subvencioniran, to so bili izjemni zlati časi in iz vse te mase je bilo mogoče nekaj narediti. Za današnje čase so takratne razmere sanjske, kar vesoljske."

Ivan Hudač Foto: Aleš Fevžer

"Pri nas je bil vpliv Sovjetske zveze res ogromen. Na vseh področjih ga je bilo mogoče zaznati, pri vzgoji, možnostih potovanj, zaposlitvi ... Človek se je moral z marsičim sprijazniti, da je sploh lahko preživel. To je bil res totalitaren režim. V Sloveniji se včasih pogovarjamo, kakšen je bil socializem tukaj. To je popolnoma drugačna zgodba, ogromno totalitarnega, čemur so bili podvrženi Slovaki, v Sloveniji ni bilo. Ljudem je bilo lažje. Starejša generacija v Sloveniji je zato bolj odprta, bolj pozitivna, na Slovaškem pa ima v podzavesti še vedno mnogo strahov: "Pazi na to, ne delaj tega ..." Totalitarni socializem je tam pustil res globok pečat," je v zanimivem pogovoru med drugim dejal Hudač.

"Mislim, da je Dancem Pogačar zelo simpatičen, imajo ga radi. Mogoče živim v svojem balončku, ampak nisem še slišala žal besede na njegov račun. Jonas je karakterno povsem drugačen kot Tadej, a je prav tako zelo priljubljen. Meni osebno se zdi neverjetno, da sta najboljša kolesarja na Touru Danec in Slovenec in da sama pripadam obema svetovoma," je o odnosu Dancev do Tadeja Pogačarja povedala na Danskem živeča Slovenka.

"Slovenci ste zelo podobni nam Čehom, zagotovo je svoj del tukaj odigralo slovansko ozadje. Ste povsem drugačni od Dancev in Francozov, pri katerih sem preživel največ časa v tujini. V Franciji se je na primer vsak bolj ko ne držal zase, tukaj pa so ljudje 'superprijazni', vedno pripravljeni pomagati. Že od prvega dne. Ne morem se pritoževati, sploh glede ljudi."

"Veliko ljudi govori, da se cene tu višajo, da so stvari vse dražje, a leta sem igral v državah, kot sta Danska in Francija, kjer sem bil vajen višjih cen, tako da morda nisem pravi naslov. Če cene tu primerjam z njihovimi, ne morem reči, da je tu drago, je pa nekoliko dražje kot na Češkem, a zame še vedno sprejemljivo," je o primerjavi Češke in Slovenije povedal češki vratar.

Lukaš Horak Foto: Filip Barbalić

"Samo ko se pogovarjam s starši in z bratom. In pa z otrokoma. Z njima se vedno pogovarjam slovensko. V šoli in vrtcu imata vse v angleščini, a jaz z njima govorim izključno slovensko. Razumeta vse, govorita bolj malo. A če bi morala govoriti, bi najverjetneje znala. Od rojstva z njima govorim samo slovensko, tudi ko smo v družbi. Nikoli jima ne odgovarjam ali ju sprašujem v angleščini. Zdi se mi zelo pomembno, da razumeta, če sta pol Slovenca. Če gresta kdaj v Slovenijo, da razumeta jezik, razumeta kulturo. Saj moja starša in moj brat govorijo angleško, a meni je kljub temu pomembno, da onadva razumeta tudi slovensko. Glede tega sem res zelo strikten. Če želiš razumeti neko kulturo, moraš poznati jezik," je o tem, koliko še govori slovensko, povedal Suljič.

"Tudi vulkansko območje v Reykjanesaeru, kjer živim jaz, se je prebudilo po 800 letih in je zadnjih pet let zelo aktivno. Vulkan vidim iz svojega stanovanja, v zadnjih treh mesecih je izbruhnil štirikrat, nazadnje marca. V februarju smo za nekaj dni ostali brez tople vode in ogrevanja. Namerno na tem območju tudi ne pogozdujejo, da turisti, ko pridejo na Islandijo, takoj dobijo občutek, kot da bi prišli na luno, medtem ko nekje v notranjosti države že pogozdujejo. Nočejo pa pogozdovati povsod, ker živijo od turizma in ima lavno polje svoje magičnost, svoj čar in drugačnost. Kar zadeva vulkane in izbruhe, je drugod po Evropi veliko večja panika, kot je tu pri nas. Vse se odvija precej mirno, ni nobene hude panike," je med drugim povedal o življenju na Islandiji.

Tadej Venta Foto: Osebni arhiv

"Ljudje v Emiratih so prijazni, to je zelo pomembno. Je najvarnejša država na svetu, tu sploh ni kriminala. Zakoni so zelo strogi. Policija izvaja nadzor, na splošno je veliko videonadzora po vsej državi. V Emiratih najdeš velika moderna mesta. Država se razvija ter veliko vlaga v infrastrukturo in šolstvo. Je dokaj mlada država, saj je bila ustanovljena šele leta 1971, tako da so državljani polni navdušenja. Čudovita je. Vsakemu bi priporočil, da obišče Emirate vsaj enkrat v življenju," je povedal Bloudek.

"V Šanghaju sem imel električni skuter in ga v štirih letih niti enkrat nisem zaklenil, pa me je vedno počakal na istem mestu, kjer sem ga pustil. Tudi če sem šel čez poletje domov, me je pričakal na istem mestu kot ob odhodu. Povsod pa so tudi kamere, tako da je celoten sistem res osnovan na varnosti, a sam v tem ne vidim nič slabega. Tudi na križiščih, če pride do nesreče, se pogleda, kaj se je zgodilo, in je stvar hitro jasna. Kar pa zadeva hrano – Kitajci sicer pojedo res malo sladkega, v primerjavi z nami nič. Potem se to vidi tudi na koži, ker imajo vsi, tudi starejši, kožo kot dvajsetletniki. Res jedo veliko zelenjave, način življenja je povsem drugačen," je povedal Brinec.

"Zagotovo pogrešam hrano, pravo domačo hrano. Na Havajih je hrana večinoma samo azijska ali morska, kar mi je sicer všeč, ni pa to hrana, ki sem je vajen iz otroštva. Na Havajih je vse bolj umetno. Pogrešam tudi naravo, gore, čist zrak. To se takoj opazi, ko prideš v Slovenijo. Tudi dekle, ki je prišlo z menoj v Slovenijo, je najprej opazilo, kako svež zrak imamo. Pravi, da ima občutek, da se pri nas čisto drugače diha," je o tem, kaj najbolj pogreša na Havajih, povedal Dušanić.

Maj Dušanič Foto: osebni arhiv Maja Dušaniča

"Madžari gledajo, kako drugi delajo, da bi dvignili raven mladih selekcij. Najpogosteje me sprašujejo, kako smo lahko kot narod tako uspešni v vseh športih. Seveda me sprašujejo tudi o košarki. Zelo nas cenijo, tudi košarko bivše Jugoslavije. Čudijo se, kaj delamo v Sloveniji z dvema milijonoma prebivalcev, da dosegamo takšno raven v vseh športih. Smo cenjeni," je med drugim povedal Potočnik.

"A tudi v Sloveniji je šlo takrat vse na slabše in marsikaj je takrat propadlo. Morali smo oditi," je o težki življenjski poti povedal Ibrahimbegović.

Vprašamo jo, kaj slovenskega oziroma iz Slovenije pogreša, ko je v ZDA. "Pogrešam ... Težje mi je bilo, ko sem bila majhna. Ko sem odhajala od tu, sem pogrešala babi, ker me je razvajala. Tukaj sem dobro jedla. Res sem uživala. Pogrešam tudi slovenske gore in kulturo planinskih koč. Lepo je, ko greš na pohod v gore in dobiš tam planinske jedi." Brez razmisleka pove, kaj ima najraje. "Žgance in kislo mleko! To je zakon. Ne vem, zakaj. Ja, ocvirki morajo biti." Zato je nekoč še toliko raje prihajala na počitnice v Slovenijo. "Ko sem gledala, kdaj bom prišla v Slovenijo, sem upala, da bom med 15. junijem in 15. septembrom, da bom lahko šla v gore in planine."

Lila Lapanja Foto: Aleš Fevžer

"Tega se ne da primerjati, ker je tukaj povsem drug svet. V primerjavi s Slovenijo je tukaj 'tax free' država oziroma se ne plačuje nič davka, kar je seveda zanimivo," je dejal Ostojić.

"Poljska je po življenjskem standardu že prehitela Slovenijo. Če sem iskren, ne spremljam podrobno vsega, kar se dogaja, zato je to zgolj moje laično mnenje. Tako pač vidim stvari na cestah ali v nakupovalnih središčih, da o stanovanjih sploh ne govorim. Meni je v tem primeru še nekoliko težje, ker prihajam iz Murske Sobote, ki v Sloveniji zaostaja za Ljubljano in drugimi mesti. Na Poljskem pa je ogromno novih gradenj. Stanovanja se množijo, največ pa je dobrih avtomobilov. Ne vem, ali imajo Poljaki kakšen fetiš na avte ali hočejo s tem kaj pokazati, a na to dajo zelo veliko. Hitro so se priučili zahodnega načina življenja. Če se država razvija in so ljudje normalni, potem ti gre to hitreje v kri. So na dobri poti, da postanejo pomembna država v Evropi. Saj so v bistvu že zdaj, ko denimo prebiram, kako veliko izvoznih artiklov imajo," je prepričan, da gre razvoj Poljske v pravo smer in da se je življenjski standard Poljakov v zadnjih desetletjih izjemno izboljšal," je med drugim povedal slovenski nogometni reprezentant.