Lila Lapanja, dekle iz Kalifornije, ki je pri 13 letih postala prava Slovenka

"Rada imam Tržič in okolico. Jaz sem tu doma," ponosno pove 29-letna Lila Lapanja, nova članica slovenske smučarske reprezentance. Doslej je nastopala za ZDA. Njen ameriški dom je ob jezeru Tahoe, kjer se je med študijem zaljubil in si nato tam ustvaril življenje njen oče Vojko Lapanja. "Hvaležna sem, da me je naučil slovensko. Ko sem bila majhna, sem prihajala v Slovenijo na počitnice in sem se navadila na jezik." Rada ima tudi slovenske gore, planinske koče in: "Žgance in kislo mleko!" Je že bila na Triglavu? O življenju v ZDA in Sloveniji je spregovorila za novo Siolovo rubriko Prek meja.

Vedno nasmejana. In odločena, da uspe. Foto: SloSki Z odločitvijo, da bo nastopala za Slovenijo, je njena smučarska kariera dobila nov zagon, sama pa novo motivacijo, da se vrne med 30 najboljših slalomistk na svetu. Devetindvajsetletna Lila Lapanja je bila šest let del ameriške reprezentance, v zadnjih sezonah je trenirala s samostojno ekipo. Vsaj v prvi sezoni pod slovensko zastavo se zanjo ne bo veliko spremenilo. "Imela bom samostojno ekipo. Še vedno bom odgovorna za svoje stroške in svoj program. Na to sem že navajena. Ko se bom lahko, se bom na treningih pridružila slovenski reprezentanci, dekletom in trenerjem," je načrt za prihajajočo zimo v pogovoru za Sportal pojasnila Lapanja, ki se bo najprej osredotočila na tekme evropskega pokala. Njen novi trener je Hrvat Mladen Bezjak. "Dobro pozna slovensko ekipo in slovenske trenerje. Dogovarjali smo se že za skupne treninge pred sezono, na primer v Ushuaii." Seveda si želi, da bi se lahko čim prej pridružila slovenski slalomski trojici (Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik) na tekmah svetovnega pokala. "Z Ano sva podoben letnik, malo je starejša od mene. Poznamo se, velikokrat smo se videvale na tekmah in se dobro razumemo."

Lila Lapanja je pred dvema tednoma spregovorila o selitvi v slovensko ekipo:

"Če to vzameš kot nekaj pozitivnega, se veliko naučiš"

V zadnjih sedmih sezonah ni bila del ameriške ekipe. Za treninge in stroške je morala poskrbeti sama. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V svetovnem pokalu nastopa od novembra 2015. Točke je osvojila štirikrat, nazadnje januarja za 27. mesto v slalomu v slovaški Jasni. Najboljša je bila leto prej, 23. na avstrijskem smučišču Flachau. Mogoče je torej tudi brez podpore zveze. Vendar ji ni bilo lahko. "Ja, bilo je težko. Izgubiš celotno podporo, tudi finančno, trenerje, kondicijske trenerje. Potem moraš sama gledati na vsak strošek, da bi spet lahko dirkala z drugimi dekleti. Vrhunski šport ni poceni. Res sem morala delati in se veliko pogovarjati, da sem našla finančno podporo. Nekaj let je bilo zelo težko. Potem pa sem počasi ugotovila, kaj vse je potrebno. Zgradiš nove stike. Postaneš odgovoren zase in za kariero. Na začetku je težko, ko nimaš podpore. Če pa to vzameš kot nekaj pozitivnega, se iz tega veliko naučiš. In počasi zgradiš svoj posel. Mogoče je bilo na koncu celo bolje zame, saj sem samostojnejša oseba. Rada sama sprejemam odločitve. Ugotovila sem, kaj mi bolj ustreza za smučarski trening, za kondicijski trening."

Lila Lapanja spoštuje Mikaelo Shiffrin. Foto: SloSki Kljub svetovni zvezdnici Mikaeli Shiffrin, zmagovalki rekordnih 97 tekem v svetovnem pokalu, v ZDA alpsko smučanje ni med najbolj priljubljenimi športi in tekmovalci, ki niso v vrhu, težko dobijo finančno podporo. "Amerika je velika država. Veliko ljudi ne pozna smučanja. Mogoče vedo, kdo je Lidnsey Vonn, morda poznajo Mikaelo Shiffrin. Še vedno je težko najti ljudi, ki spremljajo in imajo strast za ta šport." Lila je le nekaj mesecev starejša od Mikaele. "Istočasno sva prišli v ameriško reprezentanco. Takrat smo kar veliko trenirali skupaj. Potem pa sta šli najini karieri v drugačni smeri in smo bili bolj ločeni. Jaz jo spoštujem kot športnico. Vem, da je ona naredila nekaj neverjetnega, kar bo težko ponoviti. Sicer pa sem osredotočena na svojo pot."

"Šlo mu je na jok, ker je tako ponosen na Slovenijo"

Vojko in Lila Lapanja Foto: osebni arhiv/Lana Kokl Njena pot je bila že od malega povezana z zimo in smučanjem. Rodila se je med snežnim viharjem, pri dveh letih je prvič stala na smučeh, še danes živi v gorovju Sierra Nevada, nedaleč od jezera Tahoe. Ljubezen do smučanja je podedovala po očetu. Vojko Lapanja iz Zvirč pri Tržiču je bil njen prvi trener. Tudi on je tekmoval, na študiju na kolidžu Sierra Nevada pa se je zaljubil in ostal v ZDA. Ko se je Lila odločila za spremembo smučarskega državljanstva, je bil še kako ponosen. "Zelo je bil vesel. Zdaj se moram naučiti državno ... kako se že reče ... himno. Na Googlu sem gledala, kakšno je besedilo slovenske himne. In sem narobe brala, napačne poudarke sem delala. In je ati rekel, da me bo on naučil. In je začel on brati. In mu je šlo na jok. Ni mogel končati. Ker je tako ponosen na Slovenijo. On je tukaj doma, on ima srce tukaj, v Sloveniji. To je super zgodba. Preselil se je v Ameriko, tam si je ustvaril življenje in družino, jaz pa zdaj enako delam tukaj," z iskrico v očeh pripoveduje Lila.

"Avantura se nadaljuje," je ob fotografiji z očetom zapisala po koncu minule sezone:

"Presenečena sem, da mi slovenščina dobro gre"

Lepo govori slovensko, čeprav je rojena v ZDA in ni nikoli hodila na tečaj. "Hvaležna sem očetu, da me je naučil slovensko. Ko sem bila majhna, sem prihajala v Slovenijo na počitnice in sem se navadila na jezik. A sem se učila po posluhu. Rada imam jezik in slovensko kulturo. Zdaj bom poskusila svojo slovenščino še izboljšati." Doma v Kaliforniji le redko govori slovensko. "Živim pri jezeru Tahoe. Rojena sem bila v Kaliforniji, a živim v sosednji zvezni državi Nevadi. Meja je le pet minut stran. Ko sem v Evropi, pravim, da sem iz Kalifornije, ker je lažje razložiti, kje je to. Doma se redko pogovarjamo slovensko, saj je mama Američanka. Pogovarjava se v angleščini. Včasih sem tudi sama presenečena, da mi slovensko kar dobro gre, čeprav nimam veliko vaje."

Pogovor je potekal v slovenščini. Pravi, da je še sama presenečena, da ji gre slovenščina tako dobro. Foto: SloSki

"Rada imam Tržič in okolico. Jaz sem tu doma."

Besedo "doma" pa uporablja tudi za Tržič, za Slovenijo. "Rada imam Tržič in okolico. Jaz sem tu doma. To okolje dobro poznam. Moja najboljša prijateljica je Slovenka. Že od otroštva se poznava." Tudi zdaj, ko bo nastopala za slovensko smučarsko reprezentanco, bo še naprej razpeta med ZDA in Slovenijo. "Malo prej bom prišla v Slovenijo, že oktobra, in bom celotno sezono ostala tukaj. Smučanje se večinoma dogaja tu, v Evropi. Od oktobra do marca bom v Sloveniji, v Evropi, potem pa bom verjetno spomladi in poleti v ZDA."

"Slovenska narava je enkratna. Saj je pri jezeru Tahoe tudi lepo, je krasno okolje, a v Sloveniji, v Tržiču, na Gorenjskem, mi je všeč, kako teče čas. Počasneje. Ljudje so bolj povezani z družino in naravo. Več je spoštovanja do narave. To mi je zelo všeč," pove o prednostih življenja v Sloveniji. Pa prednosti življenja v ZDA? "V Ameriki se počutim svobodno. Če se za nekaj odločim, lahko to naredim. Všeč mi je ta ameriška duša. Da sem bila tako vzgojena. Da me ni strah poskusiti nekaj novega. Zato sem danes tudi tukaj."

Najraje ima slovenske gore:

"Na žgance in kislo mleko! To je zakon."

Najraje ima žgance in kislo mleko. Foto: SloSki Vprašamo jo, kaj slovenskega oziroma iz Slovenije pogreša, ko je v ZDA. "Pogrešam ... Težje mi je bilo, ko sem bila majhna. Ko sem odhajala od tu, sem pogrešala babi, ker me je razvajala. Tukaj sem dobro jedla. Res sem uživala. Pogrešam tudi slovenske gore in kulturo planinskih koč. Lepo je, ko greš na pohod v gore in dobiš tam planinske jedi." Brez razmisleka pove, kaj ima najraje. "Žgance in kislo mleko! To je zakon. Ne vem, zakaj. Ja, ocvirki morajo biti." Zato je nekoč še toliko raje prihajala na počitnice v Slovenijo. "Ko sem gledala, kdaj bom prišla v Slovenijo, sem upala, da bom med 15. junijem in 15. septembrom, da bom lahko šla v gore in planine."

Ponosno pove, da je prava Slovenka, saj je že bila najvišji slovenski gori, na Triglavu. "Seveda! Ko sem imela 13 let. Vsi so mi namreč rekli, da nisem prava Slovenka, dokler ne grem na Triglav. In ko sem bila majhna, sem si rekla, da želim biti prava Slovenka in moram iti na Triglav." V Kaliforniji imajo sicer še višje gore. "Ja, so višje. Jaz živim skoraj na dva tisoč metrih. A ni videti, da bi bile višje. Tudi tam so lepe."

Njen ameriški dom – jezero Tahoe:

Njen fant bi se rad naučil slovensko: Srečno, Kekec!

Štirikrat doslej je osvojila točke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Ko pa sem tu, pogrešam tudi Ameriko. Tam imam svojo najbližjo družino. Sem daleč stran od doma. Čutim 'homesickness'. Kako se to reče po slovensko? Domotožje. Ja. Ampak se znajdem. Saj imamo internet in se lahko pokličemo. In kakšno country glasbo poslušam. In na verižici vedno nosim obesek z jezerom Tahoe. Če me vidiš, da ga takole držim, razmišljam o Ameriki." Seveda pa iz ZDA pogreša tudi svojega fanta. "To je tudi težko. Ampak je on želel, da se odločim za Slovenijo. Če njega vprašaš, je on kriv za to. 'Jaz vem, da se boš tako odločila, jaz pa bom vzel del zaslug, da sem ti pomagal, da lahko prideš.' Res podpira mojo smučarsko kariero. Zelo sem mu hvaležna, saj se ne vidiva pet, šest mesecev na leto. Tudi doma sva daleč stran. On ne živi pri jezeru Tahoe, ampak v drugi zvezni državi."

Ni ga še pripeljala v Slovenijo. "Ne še! Ampak je rekel, da se bo, če sem bom odločila za Slovenijo, naučil slovensko. In sem mu rekla: 'Srečno, Kekec! A veš, kako je težko!' Mislim, da se je zdaj naučil reči avtobus, lahko noč, dober tek ... Bilo je smešno. Faca je."