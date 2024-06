Lila Lapanja Foto: SZS "Mislim, da mi bela barva pristaja," z nasmehom pove Lila Lapanja. Na začetku meseca je dobila zeleno luč Mednarodne smučarske zveze FIS za zamenjavo smučarskega državljanstva. Ameriška Slovenka – njen oče Vojko iz okolice Tržiča se je preselil v Kalifornijo, kjer je Lila rojena, a je vedno rada prihajala v Slovenijo – se že veseli nastopanja pod slovensko zastavo. "Celotno kariero sem razmišljala o tej možnosti. Letos sem si pa rekla, da zdaj je pa res treba to narediti. Zelo sem vesela." Nastopanje za Slovenijo vidi kot priložnost za nov začetek. "V svoji karieri sem že veliko dosegla. Šest let sem bila z ameriško reprezentanco, zadnjih sedem let pa sem bila samostojna. Za vse sem bila odgovorna sama in sem dokazala, da nekaj še imam v sebi. Da še imam potencial, da lahko nekaj naredim v smučanju. A morala sem poskusiti nekaj novega. Bila sem brez podpore ameriške reprezentance. Če želim nekaj narediti, je bil zdaj čas, da to naredim. S to odločitvijo sem dobila novo motivacijo."

V svetovnem pokalu nastopa od novembra 2015. Točke je doslej osvojila štirikrat, nazadnje januarja za 27. mesto v slalomu v slovaški Jasni. Najboljša pa je bila leto prej, 23. na avstrijskem smučišču Flachau. Po treh letih se je torej vrnila med dobitnice točk. Na začetku poti za Slovenijo bo nastopala na tekmah evropskega pokala, seveda pa ima veliko višje cilje. "Za olimpijske igre, za svetovni pokal, za državno prvenstvo ... Takšne cilje imam od malega. Sem pa potrebovala nov vdih. Kot če si v eni službi predolgo, nekaj izgubiš. To sem čutila. Rekla sem si, da želim nov zrak, nov vdih v svoji karieri," v slovenščini, ki jo je naučil oče in ji gre precej dobro, pa čeprav doma ob jezeru Tahoe niso govorili slovensko, razlagala 29-letnica. "Seveda so moj cilj olimpijske igre, svetovni pokal. Je pa za to treba delati. Res bi si želela biti med 30 v svetovnem pokalu. A zdaj bo moj program predvsem usmerjen v svetovni pokal. Potem bomo pa videli, kako bo šlo naprej."

Lila Lapanja o odločitvi za prestop v slovensko reprezentanco:

Imela bo samostojno ekipo s trenerjem Bezjakom

Lila Lapanja Foto: SZS "Imela bom samostojno ekipo. Za prvo leto bom še vedno odgovorna za svoje stroške, za svoj program. Na to sem že navajena. Ko se bom lahko, se bom pridružila na treningih slovenski reprezentanci, puncam in trenerjem," načrt za prihajajočo zimo pojasnjuje Lapanja. Njen novi trener je Hrvat Mladen Bezjak. "Dobro pozna slovensko ekipo, slovenske trenerje. Dogovarjali smo se že za skupne treninge pred sezono, na primer v Ushuaii." Ano Bucik, Andrejo Slokar in Nejo Dvornik, slovenske slalomistke dobro pozna. "Z Ano sva podoben letnik. Samo malo je starejša od mene. Poznamo se, velikokrat smo se videvale na tekmah in se dobro razumemo." Pred desetletjem je bila njena reprezentančna kolegica Mikaela Shiffrin, nato sta šli njuni kariero vsaka svojo pot.