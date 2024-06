Lila Lapanja bo lahko nastopala za Slovenijo

Ameriška Slovenka je pred tem pridobila ustrezno soglasje ameriške zveze. Zdaj bo stopila korak bližje k domovini svojega očeta. Lila Lapanja je namreč hčerka nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Vojka Lapanje. Ta se je iz domačega Tržiča v ZDA preselil kot študent, nato pa si ob jezeru Tahoe v Sierri Nevadi z Američanko Margaret Beiser ustvaril družino.

Po dobrih izidih v mlajših kategorijah se je Lapanja uvrstila tudi v ameriško člansko reprezentanco v alpskem smučanju in se v karieri štirikrat prebila do točk svetovnega pokala, štirikrat je slavila zmago v slalomskem seštevku severnoameriškega pokala in se veselila štirih naslovov ameriške prvakinje.

Po stagnaciji je v zadnjih letih iskala pravo obliko samostojne ekipe. Zdaj je jasno, da se bo v zaključek kariere, tudi z upanjem na nastop na olimpijskih igrah, podala kot slovenska reprezentantka, še piše omenjeni portal.

Ob odločitvi o gostiteljih SP je Fis na kongresu v svoje članstvo sprejel tudi Katar in Gvinejo Bisao. Nova polnopravna disciplina Fisa pa je po novem tudi freeride s smučmi in deskami na snegu. Naslednji kongres prihodnje leto bo Fis izvedel na daljavo, v živo pa se bodo predstavniki Mednarodne smučarske zveze spet srečali 10. in 11. junija 2026 v Beogradu.