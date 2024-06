Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju prvič na Norveškem

Norveška bo leta 2029 prvič gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Za gostitelja so izbrali Narvik, ki je v glasovanju delegatov na kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) premagal andorski Soldeu in italijansko Val Gardeno. Slednjo so izbrali za prirediteljico leta 2031, poroča AFP.

Norveška ima dolgo zgodovino prirejanja svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju, še nikoli prej pa ni organizirala alpskega. Narvik se nahaja več kot 300 kilometrov severno od arktičnega kroga in ima okoli 22.000 prebivalcev. Doslej še ni gostil tekem svetovnega pokala, a je leta 2020 priredil mladinsko svetovno prvenstvo.

"To je zgodovinski dan za norveško alpsko smučanje. Svetovno prvenstvo je eden največjih svetovnih športnih dogodkov, ki si ga ogledajo milijoni po vsem svetu. Norveška je že dolgo priznana kot vrhunska alpska država in bo končno lahko gostila tudi svetovno prvenstvo," je dejala predsednica norveške smučarske zveze Tove Moe Dyrhaug.

Svetovni prvenstvi leta 2025 in 2027 so že pred časom podelili avstrijskemu Saalbach-Hinterglemmu in švicarski Crans Montani.

FIS je izbrala tudi prireditelja deskarskega in svetovnega prvenstva smučarjev prostega sloga 2029, to bo kitajski Zhang Jiakouju, kjer so potekale prireditve zimskih olimpijskih iger 2022 v Pekingu.

Slovenska Planica bo leta 2029 gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Finski Lahti je bil edini kandidat za nordijsko prvenstvo leta 2029, vendar ga še niso potrdili, dali so mu 30 dni časa, da izpolni različne zahteve.