Slovenski športniki so nas spet razvajali

Letošnje športno leto je bilo za slovenske športnike znova zelo uspešno in na ta način so spet razvajali slovensko športno javnost in navdušence slovenskega športa. Ob koncu leta smo se nekoliko ozrli nazaj in izpostavili nekatere največje uspehe slovenskih športnikov.

Zadnje športno leto so zelo popestrile olimpijske igre v Parizu, kjer so do medalje prišli Janja Garnbret, Andreja Leški in Toni Vodišek. Nepozabno sezono je imel kolesarTadej Pogačar. Zelo vroče je bilo na nogometnem evropskem prvenstvu, na katerem so izkazali slovenski nogometaši. Prav tako bo nepozabna ostala olimpijska tekma slovenskih rokometašev za tretje mesto. Luka Dončić je še enkrat več "čaral" pod koši lige NBA. Zimske dneve je popestrila Nika Prevc, med drugim pa se je na zemljevid vrhunskih slovenskih športnikov izstrelil šele 17-letni divjevodaš Žiga Lin Hočevar.

Tadej Pogačar je imel nepozabno sezono. Foto: Guliverimage

Sezona, ki bo šla v zgodovinske knjige

Tadej Pogačar je imel sanjsko sezono 2024 in še enkrat več dokazal, da je nesporni kralj kolesarstva. Pogačar je v sezoni osvojil neverjetnih 25 zmag. Med največje sodijo zmage na tritedenskih dirkah, Gira in Toura, kar uspe le redkim. Pogačar je skozi celotno sezono navduševal z napadalnim in nepredvidljivim slogom vožnje. Njegovi napadi so postali zaščitni znak, kar mu je omogočalo, da je zlomil tudi najmočnejše konkurente. Letos se je preizkusil tudi na številnih enodnevnih klasikah, med katerimi je osvojil Liege–Bastogne–Liege in Giro dell’Emilio, ter bil tretji na Milano–Sanremo, ki ostaja eden redkih vrhov, ki jih še ni osvojil. Njegova letošnja sezona se bo zagotovo zapisala v kolesarske zgodovinske knjige kot ena najbolj uspešnih.

Janja Garnbret je zdržala velik pritisk. Foto: Reuters

Drama s prstom, ki se je srečno končala

Plezalna kraljica Janja Garnbret je znova dokazala, zakaj je prva dama športnega plezanja. Na olimpijskih igrah je ubranila svoj naslov iz Tokia in osvojila drugo zlato odličje v karieri. Po uspešnem nastopu v balvanih, kjer si je poškodovala prst, je v težavnosti zdržala pritisk in slavila veličastno zmago in za seboj pustila Američanko Brooke Raboutou (srebro) in Avstrijko Jessico Pilz (bron). Garnbretova je postala prva slovenska športnica, ki je ubranila olimpijski naslov.

Andreja Leški je osvojila olimpijsko zlato. Foto: www.alesfevzer.com

Judoistka Andreja Leški je na svojih prvih olimpijskih igrah spisala nepozabno zgodbo in osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kg. Na poti do vrha je v polfinalu premagala branilko naslova, Francozinjo Clarisse Agbegnenou in s tem povsem utišala francoske navijače v dvorani. V finalu pa je z iponom ugnala Mehičanko Prisco Alcaraz. "Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja," je po velikem uspehu povedala Leški.

Pokazal je, da se Slovenija lahko kosa z najboljšimi Foto: Anže Malovrh/STA

Za veliko slovenske veselje poskrbel tudi Toni Vodišek, slovenski jadralec na deski, ki je v razburljivem finalu jadralnega razreda formula kite osvojil srebro, zlato si je z neustavljivimi tremi zmagami zagotovil Avstrijec Valentin Bontus. Bron je pripadel Singapurcu Maximilianu Maederju. "Trdo delo zadnjih štirih let se je obrestovalo. Pokazali smo, da se lahko Slovenija kosa z največjimi," je Vodišek dejal po zgodovinskem uspehu.

Luka Dončić je v ligi NBA še enkrat več blestel. Foto: Reuters

Luki Dončiću in soigralcem je zmanjkala le ena stopnička

Slovenskega košarkarja Luko Dončića ne gre posebej predstavljati, potem ko v košarkarski ligi NBA igra že sedmo sezono. Slovenski košarkarski as je zadnji dve sezoni v povprečju dosegel več kot 30 točk. Predvsem lanska je bila zelo uspešna, potem ko je v rednem delu v povprečju dosegel 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo. Njegove uspešne igre so bile poplačane z velikim finalom v ligi NBA, kjer pa so morali premoč priznati Boston Celtics (4:1). Dončiću je poseben podvig uspel 27. januarja letos, ko je proti Atlanta Hawks ob zmagi s 148:143 prispeval kar 73 točk. To je četrti dosežek v vsej zgodovini lige.

Nika Prevc z velikim globusom. Foto: www.alesfevzer.com

V zimskem delu sezone je najbolj blestela slovenska skakalka Nika Prevc, potem ko je v svetovnem pokalu osvojila velik kristalni globus. S tem je v družino Prevc domov prinesla še drugo prestižno lovoriko, ko je po osmih letih ponovila uspeh brata Petra Prevca. Polovico od 24 tekem v sezoni je Nika končala na stopničkah, sedemkrat pa se je povzpela na najvišjo.

Foto: www.alesfevzer.com

Tekma, ki bo še dolgo bolela

Slovenski rokometaši so na olimpijskih igrah v Parizu ostali brez tako želene medalje, potem ko so v tekmi za tretje mesto izgubili proti Španiji z rezultatom 23:22. Naši fantje so na koncu na olimpijskem turnirju zasedli 4. mesto. Po tekmi je bilo razočaranje veliko, a so slovenski rokometaši so domov lahko odšli z dvignjenimi glavami. "Domov gremo z dvignjeno glavo, odigrali smo fenomenalen turnir, zdaj je treba naprej in iz tega povleči le pozitivno," je po porazu na tekmi za tretje mesto povedal slovenski selektor Uroš Zorman.

Slovenska nogometna reprezentanca Foto: Guliverimage

Največja tekma v zgodovini slovenskega nogometa

Slovenska nogometna reprezentanca je na največjem evropskem tekmovanju nastopila prvič po 24 letih. Izbranci Matjaža Keka so v skupini C remizirali z Dansko, Srbijo in Anglijo (25. junija ter se prvič v zgodovini slovenskega nogometa uvrstili v izločilni del velikega tekmovanja, kjer so nato v Frankfurtu po izvajanju 11-metrovk (0:3) izpadli proti favorizirani Portugalski. Evropski naslov je osvojila Španija.

Žiga Lin Hočevar je pri 16 letih postal evropski prvak. Foto: Ana Kovač

V letošnji sezoni je eksplodiral 17-letnik

Na zemljevid slovenskega športa se je postavil tudi mladi kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar. Ta je pri rosnih šestnajstih letih v domačem Tacnu postal dvakratni evropski prvak in ob tem presenetil vse okrog sebe, tudi svojega očeta. Žiga Lin je po veliki zmagi razkril, da za zajtrk najraje poje čokolino, a za njegovimi uspehi je veliko odrekanja in trdega dela. "V finalu je bilo zelo, zelo stresno. Sam pri sebi sem vedel, da si želim medalje. To, da imam zdaj naslov evropskega prvaka, je neverjetno. Bili so domači navijači, vsi so prišli, še vzgojitelj iz vrtca je prišel in nisem jih želel razočarati. In upam, da jih nisem," je po podelitvi povedal Žiga Lin Hočevar.

Kristjan Čeh je postal evropski prvak v metu diska v Rimu, motokrosist Tim Gajser je svetovno prvenstvo MXGP končal na drugem mestu. Slovenska tekmovalka v potapljanju na vdih Alenka Artnik Burghardt je nastopila na svetovnem prvenstvu v Kalamati v Grčiji in s spektakularnim potopom na 116 metrov osvojila prvo mesto ter že peto leto zapored ubranila naslov svetovne prvakinje.

Franček Gorazd Tiršek Foto: Reuters

Uspešni so bili tudi slovenski paraolimpijci

Zelo uspešni so bili tudi športniki invalidi. Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo z zračno puško stoje v kategoriji R4. To že je bila zanj peta medalja na igrah v karieri, a prva zlata. "Manjkalo mi je zlato, velikokrat sem bil blizu. Sem ga že držal, a sreča ni bila na moji strani. Res sem se boril za to zlato medaljo. Nisem se pa obremenjeval s tem. Vedel sem, da znam, da sem sposoben, " je po osvojeni zlati medalji povedal Tiršek. Do bronaste olimpijske medalje sta prišla lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Na mešani ekipni tekmi na paraolimpijskih igrah v Parizu sta osvojila tretje mesto.

